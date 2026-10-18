Pamjet nga festa private e Viniciusit në Madrid nxisin diskutime, në mesin e të pranishmëve edhe Bellingham

Pamjet nga festa private e Viniciusit në Madrid nxisin diskutime, në mesin e të pranishmëve edhe Bellingham

Video nga një festë private e mbajtur më 15 tetor në Madrid kanë tërhequr vëmendjen e mediave sportive. Eventi ishte organizuar nga Vinicius Junior dhe, sipas raportimeve të mediave braziliane e evropiane, në të morën pjesë edhe disa futbollistë të Real Madridit.

Faqja braziliane LeoDias, e cila e raportoi e para ngjarjen, shkroi se në festën e zhvilluar në shtëpinë e sulmuesit brazilian ishin të pranishëm Jude Bellingham, Eduardo Camavinga dhe Dean Huijsen.

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Publikimi i pamjeve në rrjetet sociale shkaktoi reagime të shumta, ndërsa pjesëmarrja e Bellinghamit u komentua veçanërisht.

Raportohet se në mesin e të ftuarve kishte edhe vajza, të cilat më vonë ndanë materiale nga festa dhe etiketuan profilet e Viniciusit dhe Bellinghamit.

Po ashtu, mediat pretendojnë se mesfushori anglez u largua nga festa më herët se të tjerët. Në të njëjtën kohë, janë publikuar edhe pretendime lidhur me marrëdhënien e tij me partneren Ashlyn Castro, por këto raportime nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur.

Festa u zhvillua vetëm pak ditë pasi Vinicius dhe influencuesja braziliane Virginia Fonseca bënë të ditur ndarjen e tyre, më 11 tetor. Pas njoftimit, mediat braziliane raportuan se sulmuesi ishte parë në shoqërinë e bashkëlojtarëve dhe influencuesve.

Deri tani, Real Madridi dhe futbollistët e përmendur nuk kanë dhënë asnjë reagim zyrtar. Për më tepër, pamjet e publikuara nuk tregojnë të gjithë zhvillimin e festës, ndaj pretendimet e qarkulluara në media duhet të trajtohen me kujdes. /Telegrafi/


Shtuar 18.10.2026 10:16

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