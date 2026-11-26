Mesfushori Aleksandar Stankovic është kthyer në objektiv të Arsenalit, ndërsa Interi po shikon me interes mbrojtësin Cristhian Mosquera. Sipas raportimeve nga Italia, dy klubet mund të arrijnë një marrëveshje shkëmbimi gjatë afatit kalimtar të janarit, një skenar që deri para gjashtë muajsh dukej i pamundur.
Mosquera iu bashkua Arsenalit nga Valencia në verën e vitit 2025 për vetëm 15 milionë euro dhe shpejt dëshmoi se ishte një afrim i goditur. Ai zhvilloi paraqitje mbresëlënëse sa herë që zëvendësonte Gabriel ose William Saliba në qendër të mbrojtjes.
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Në muajin mars, 22-vjeçari mori ftesën e parë nga Kombëtarja A e Spanjës, por sezoni aktual ka qenë dukshëm më i vështirë për të.
Nga ana tjetër, Stankovic u rrit në akademinë e Interit, përpara se klubi italian ta shiste te Club Brugge. Gjatë verës, Interi aktivizoi klauzolën e riblerjes dhe e riktheu atë në San Siro. Pavarësisht kësaj, ai ka pasur pak hapësira këtë sezon, duke regjistruar vetëm tetë paraqitje në të gjitha garat, prej të cilave vetëm një si titullar.
Sipas L’Interista, cituar nga Sport Witness, Arsenali tashmë ka kontaktuar Interin për të diskutuar mundësinë e transferimit të Stankovic. Në kuadër të këtyre bisedimeve, palët po shqyrtojnë një operacion në të cilin Mosquera do të kalonte te Interi, ndërsa Stankovic do të lëvizte në drejtim të kundërt.
Mosquera e nisi si titullar dy ndeshjet e para të Arsenalit në Premier League, por më pas mungoi për rreth një muaj për shkak të një dëmtimi muskulor. Gjatë mungesës së tij, Arsenali siguroi shërbimet e mbrojtësit Ezri Konsa, i cili që atëherë është shndërruar në një titullar të rregullt në formacionin e Mikel Artetës.