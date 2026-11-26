Vetëm pak orë para se Egnatia të zbresë në fushën e stadiumit “Air Albania” për t’u përballur me Lincoln Red Imps në xhiron e katërt të Conference League, kampionët e Shqipërisë kanë pranuar një dhuratë të veçantë nga UEFA.
Momenti është publikuar nga faqja zyrtare e Egnatias në rrjetet sociale, ku shfaqet Drejtori Ekzekutiv i klubit, Arben Meta, në prani të një zyrtari të UEFA-s.
Të lidhura
None found
Dhurata simbolike u prit me shumë respekt në impiantin ku do të zhvillohet kjo sfidë. Për rrogozhinasit, ky gjest vlerësohet si një shenjë respekti dhe vlerësimi për rrugëtimin që kampionët kanë bërë në Europë.
POSTIMI
Egnatia ka marrë një dhuratë simbolike nga Presidenti i UEFA-s, Aleksander Čeferin.
Ky gjest shpreh vlerësimin dhe respektin për rrugëtimin, përkushtimin dhe sukseset e klubit tonë.