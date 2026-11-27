Mbrëmjen e djeshme, një sasi lënde plasëse, dyshohet tritol, është gjetur e pashpërthyer në qytetin e Shkodrës. Lënda plasëse, është konstatuar në portën e jashtme të banesës së Emiljan Gjonajt, në lagjen “Mark Lula”.
Pas konstatimit të saj, është njoftuar policia, e cila ka mbërritur menjëherë në vendngjarje, duke marrë masat e nevojshme të sigurisë.
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Zona është vënë nën kontroll, ndërsa në vendngjarje kanë ndërhyrë edhe forcat xheniere për trajtimin e lëndës plasëse, me qëllim shmangien e çdo rreziku për banorët dhe personat që ndodheshin pranë objektit.
Shtetasi Emiljan Gjonej, merret me ndërtim dhe aktualisht një pallat në lagjen “Mark Lula” është duke u ndërtuar nga ana e tij. Ka dyshime se ngjarja lidhet pikërisht për shkak të ndërtimeve.
Policia po heton rrethanat e ngjarjes, ndërsa një nga pistat që po verifikohet është edhe se vendosja e tritolit ka qenë një kërcënim.
Hetimet vijojnë për identifikimin dhe kapjen e autorëve të dyshuar që nuk janë zbuluar ende.