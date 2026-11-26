Riccardo Calafiori, mbrojtësi i Arsenalit, ka ndarë përshtypjet e tij nga bashkëpunimi me trajnerin Mikel Arteta, duke theksuar se ndikimi i teknikut spanjoll ka qenë thelbësor si në rritjen e tij profesionale, ashtu edhe në atë personale.
Sipas futbollistit italian, Arteta ka treguar një aftësi të veçantë për ta njohur atë si individ, ndërsa insistimi i pandërprerë i trajnerit gjatë stërvitjeve dhe takimeve ka luajtur një rol kyç në përmirësimin e tij të përgjithshëm.
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“Mendoj se ai më ka kuptuar thellësisht si njeri, njësoj siç e kuptoj edhe unë atë,” u shpreh Calafiori.
Ai shtoi se qasja e Artetas karakterizohet nga kërkesa të vazhdueshme, duke përmendur shprehjen e njohur angleze për të përshkruar stilin e tij: “Kërkesa, kërkesa dhe sërish kërkesa.” Calafiori shpjegoi se kjo ndodh çdo ditë, në çdo seancë stërvitore dhe në çdo ndeshje, por në fund ai e pranon këtë qasje sepse e kupton se është rruga e duhur për t’u ndjekur.
“Ai më ka bërë të rritem në çdo drejtim, si si person ashtu edhe si futbollist,” përfundoi mbrojtësi italian.