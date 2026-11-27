Një ngjarje e rëndë ka tronditur zonën e Denizlit në Turqi, ku biznesmeni 49-vjeçar Fedai Karagjoz është gjetur i vrarë në banesën e tij, me duart dhe këmbët të lidhura me litar dhe me shenja të shumta dhune në trup.
Sipas dyshimeve paraprake, ai është përballur me bashkëshorten dhe dy burra që ndodheshin në shtëpinë e tij, pasi ishte kthyer më herët nga një udhëtim pune.
Të lidhura
None found
Sipas mediave turke, mes tyre edhe A Haber, 49-vjeçari, i cili punonte në ndërtim dhe zotëronte një biznes mermeri, i gjeti gruan dhe dy burrat në banesë.
Këta të fundit, me inicialet AD dhe MK, jetonin në të njëjtën ndërtesë me biznesmenin. Pas përballjes dyshohet se ka shpërthyer një konflikt i dhunshëm, i cili përfundoi me vdekjen e tij.
Policia mbërriti në banesë pas telefonatave të fqinjëve, të cilët kishin dëgjuar zhurma dhe debate. Kur efektivët hynë brenda, gjetën trupin e pajetë të Karagjozit në sallon, ndërsa dy burrat tentuan të fshiheshin në një dhomë tjetër, por u arrestuan.
Sipas ekspertizës mjekoligjore, 49-vjeçari kishte humbur jetën si pasojë e dhunës fizike dhe strangulimit (mbytjes me shtrëngim të qafës).
Në kuadër të hetimeve, policia ka arrestuar bashkëshorten e viktimës dhe dy burrat e dyshuar për përfshirje në ngjarje.
Pas arrestimeve pati edhe tensione, pasi familjarët e biznesmenit tentuan të sulmonin njërin prej të dyshuarve, por ndërhyrja e policisë parandaloi përshkallëzimin e situatës.
Ndërkohë, autoritetet po analizojnë pamjet e kamerave të sigurisë së kompleksit të banimit për të përcaktuar lëvizjet e personave të përfshirë ditën e ngjarjes.
Hetimet vijojnë për të zbardhur motivin e vrasjes, rrethanat e sakta dhe shkallën e përgjegjësisë së secilit prej tre të arrestuarve.
🔴 Karagöz’ün eşi A.K.’nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı
📌 Öfkeli yakınları şüphelilerden birini linç etmek istedi, polis müdahale etti https://t.co/Rkxiah2nc1
— Gerçek Gündem (@gercekgundem) November 25, 2026