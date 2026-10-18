Emiliano Martínez jep lajmin e fundit pas ndërhyrjes kirurgjikale në nofull

Portieri i Chelseat, Emiliano Martínez, ka bërë të ditur se operacioni në nofullën e tij ka përfunduar me sukses. Ndërhyrja u krye pas dëmtimit të pësuar në fitoren 2-0 ndaj Evertonit në Ligën Premier.
Futbollisti argjentinas u përplas të shtunën me mbrojtësin Jarrad Branthwaite, ndërsa po ndërhynte në një aksion të krijuar pas një goditjeje standarde.
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Trajneri i Chelseat, Xabi Alonso, njoftoi fillimisht se Martínez ishte i vetëdijshëm dhe se po kryente ekzaminimet mjekësore në spital.
Kontrollet treguan më pas se portieri 34-vjeçar kishte pësuar një frakturë në nofull, çka e bëri të nevojshme ndërhyrjen kirurgjikale.
Pas operacionit, Martínez u shpreh përmes një postimi në Instagram, ku falënderoi të gjithë për mesazhet e mbështetjes. Ai theksoi gjithashtu kënaqësinë për fitoren e Chelseat dhe faktin që skuadra nuk pësoi gol.
“Faleminderit të gjithëve për mesazhet. Operacioni shkoi mirë. Më e rëndësishmja është që fituam dhe nuk pranuam gol. Do të kthehem pas disa javësh”, shkroi portieri argjentinas.
Megjithatë, koha e rikthimit në fushë mund të jetë më e gjatë. Gazetari argjentinas César Luis Merlo raportoi se Martínez mund të qëndrojë jashtë për gjashtë deri në shtatë javë, ose të paktën 40 ditë.
Edhe pse ndërhyrja ka përfunduar me sukses, Chelsea nuk ka përcaktuar ende një datë zyrtare për rikthimin e portierit. Gjatë javëve në vijim, ai do t’i përkushtohet plotësisht procesit të rikuperimit.