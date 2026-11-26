Elita e futbollit kosovar, Albi Mall Superliga, rikthen në fushë skuadrat këtë javë për xhiron e 15-të, e cila shtrihet nga 27 deri më 30 nëntor. Programi përfshin gjithsej pesë ndeshje në luftën për pikë.
Xhiro hapet të premten, më 27 nëntor, me përballjen mes Malishevës dhe Llapit. Dueli fillon në orën 13:00 në stadiumin “Liman Gegaj” në Malishevë.
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Të shtunën, më 28 nëntor, futbolli nuk luhet për shkak të festës së Pavarësisë dhe të Ditës së Flamurit për shqiptarët. Kështu, objektivi i tri pikëve rikthehet të dielën me dy takime.
Të dielën, në orën 13:00, Feronikeli 74 pret Prishtinën në stadiumin “Rexhep Rexhepi” në Drenas. Më pas, në orën 16:00, zhvillohet një nga përballjet më interesante të javës, derbi madhor lokal ndërmjet Gjilanit dhe Dritës, që luhet në stadiumin me bar artificial në Gjilan.
Dy sfidat e mbetura janë caktuar për të hënën, më 30 nëntor, të dyja me fillim nga ora 13:00. Drenica luan si vendëse kundër Vushtrrisë në stadiumin “Bajram Aliu” në Skenderaj, kurse Dukagjini dhe Ballkani përballen në stadiumin “18 Qershori” në Klinë.