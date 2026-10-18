I biri u bë simbol i protestës, reagon gazetarja: Fëmijët i presim në shtëpi, jo t`i kërkojmë në spitale

Në një reagim në rrjetet sociale, gazetarja Brikena Metaj, ka reaguar për herë të parë pasi djali i saj u kthye në simbol të rezistencës së protestës, teksa pamjet e përleshjes së tij me gjashtë policë bënë xhirron e botës.
Ajo shpreh shqetësimi që ka pasur teksa ka parë videot se si djali i saj Klevi, mbahej nga një grup policësh teksa një tjetër e dhunonte, dhe më pas tërhiqte zvarrë.
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Metaj thotë se ajo si edhe nënat e tjera, fëmijët i presin t’i kthehen në shtëpi dhe jo t’i kërkojë nëpër spitale.
Gazetarja gjithashtu, thekson rëndësinë e të protestuarit, duke dënuar njëkohësisht dhunën.
“Sot shkruaj si një nënë që ka parë videot e djalit të vet të gjakosur, i vetëm mes gjashtë policëve, pa pasur mundësi ta ndihmojë dhe t’i gjendet pranë, ndërsa zemra më dridhej.
Si mund ta durojë zemra e nënës skenën ku pesë policë e mbajnë djalin nga krahët, ndërsa tjetri e gjuan me shkop gome në kokë?
Mos godisni policët! Mos shkatërroni pronat që paguhen me taksat tona, me djersën dhe mundin tuaj e të prindërve tuaj! Edhe policët kanë nëna, kanë familje që presin kthimin e tyre në shtëpi.
Mos na i vrisni fëmijët! Asnjë protestë nuk duhet të na kushtojë jetën e tyre. Duam t’i presim të kthehen në shtëpi, jo t’i kërkojmë në spitale”,– shkruan gazetarja.