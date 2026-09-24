Kosova hap aventurën e re në Ligën e Kombeve, “Dardanët” përballen sonte me Irlandën

Kosova e nis sonte, të enjten, fushatën e re në Ligën e Kombeve, teksa pret Republikën e Irlandës në stadiumin “Fadil Vokrri”. Ndeshja, e programuar për në orën 20:45, shënon debutimin e “Dardanëve” në Ligën B të këtij kompeticioni.

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Përfaqësuesja irlandeze mbërrin në Prishtinë me objektivin për të marrë një rezultat pozitiv në startin e ciklit të ri. Kjo është përballja e parë zyrtare mes dy kombëtareve. Irlanda i ka fituar dy ndeshjet e fundit në Ligën e Kombeve dhe kërkon ta çojë në tri numrin e fitoreve radhazi, diçka që nuk e ka arritur më parë në këtë garë.

Avantazhi i Kosovës do të jetë faktori vendas dhe mbështetja në “Fadil Vokrri”. Në nëntë ndeshjet e fundit zyrtare në shtëpi kundër kombëtareve evropiane, “Dardanët” kanë regjistruar vetëm një humbje. Ndërkohë, në shtatë takimet e fundit zyrtare të luajtura në Prishtinë, kanë pësuar vetëm tri gola.

Trajneri i Kosovës, Foda, do të duhet të bëjë llogaritë edhe me disa mungesa. Amir Rrahmani dhe Florent Hadergjonaj nuk janë grumbulluar për këtë cikël, ndërsa Florent Muslija dhe Elvis Rexhbeçaj do ta humbin sfidën për shkak të lëndimeve. Në listë janë përfshirë ndërkohë edhe emra të rinj si Erblin Osmani, Dion Kaçuri dhe Milot Avdyli.

Një rol të rëndësishëm pritet të ketë Vedat Muriqi, i cili mbetet ndër figurat kryesore të Kosovës. Sulmuesi ka shënuar 13 gola në Ligën e Kombeve, duke u renditur mes golashënuesve më të mirë në historinë e këtij turneu.

Edhe Irlanda nuk do të jetë e plotë. Përzgjedhësi Heimir Hallgrimsson do të ketë katër mungesa, mes të cilave spikasin ato të Seamus Coleman dhe Nathan Collins.

Me tribunat e “Fadil Vokrrit” që pritet të mbushen, një kundërshtar të fortë përballë dhe tri pikë me rëndësi në një grup ku Austria konsiderohet favorite, Kosova synon ta nisë me sukses misionin e ri në Ligën e Kombeve.


Shtuar 24.09.2026 08:07

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