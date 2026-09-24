Franco Foda publikon listën me 23 lojtarë për sfidën kundër Irlandës, katër emra qëndrojnë në tribuna

Trajneri i Kombëtares së Kosovës, Franco Foda, i ka komunikuar UEFA-s emrat e 23 futbollistëve që do të jenë në dispozicion për ndeshjen e Ligës së Kombeve përballë Republikës së Irlandës.

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Katër lojtarët që nuk janë përfshirë në listën përfundimtare për këtë takim janë Leard Sadriu, Lindon Emërllahu, Meriton Korenica dhe Vesel Demaku.

Ata nuk bëjnë pjesë në grupin që mund të hidhet në fushë, prandaj do ta ndjekin sfidën nga vendet e rezervuara në stadiumin “Fadil Vokrri”.

Sonte, Kosova luan ndeshjen e parë në këtë edicion të Ligës së Kombeve, duke e pritur në Prishtinë Republikën e Irlandës.

Kjo përballje shënon edhe takimin e parë zyrtar në histori midis dy ekipeve kombëtare.

Dueli nis në orën 20:45 në stadiumin “Fadil Vokrri”, aty ku “Dardanët” synojnë të marrin një rezultat pozitiv që në startin e këtij cikli.


Shtuar 24.09.2026 08:27

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