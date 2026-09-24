Numri i të prekurve nga virusi i Nilit Perëndimor arrin 70, Shkupi më i godituri

Kryeqyteti i Maqedonisë vijon të mbajë barrën më të madhe të infeksionit me ethet e Nilit Perëndimor, teksa sëmundja tashmë është konfirmuar edhe në disa zona të tjera të vendit. Sipas statistikave të publikuara nga Instituti i Shëndetit Publik, deri më 22 shtator numri i përgjithshëm i rasteve ka arritur në 70.
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Prej totalit të raportuar, 65 prej tyre janë vërtetuar përfundimisht, ndërsa 5 të tjerë trajtohen si të dyshimtë, në bazë të përcaktimeve zyrtare për rastet.
Epiqendra mbetet Shkupi, i cili përqendron 63 nga të prekurit. Tre raste janë identifikuar në Veles, ndërsa Kumanova, Shën Nikolla dhe Kavadari kanë nga një rast secili. Në të njëjtën periudhë, autoritetet raportojnë edhe për të parin infeksion të konfirmuar në Tetovë.
Po ashtu, nga të dhënat e strukturave shëndetësore del se deri tani janë regjistruar nëntë vdekje si pasojë e etheve të Nilit Perëndimor.