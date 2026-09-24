Iraola i hap derën largimit të Chiesas nga Liverpooli

Vetëm tre muaj pasi mori drejtimin e Liverpoolit, Andoni Iraola duket i gatshëm të marrë vendime të rëndësishme për të ardhmen e skuadrës.

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Pak para pushimit të shtatorit për ndeshjet e përfaqësueseve, klubi anglez konfirmoi se mesfushori Wataru Endo ishte nxjerrë në shitje, ndërsa largimi i tij mund të ndodhë gjatë afatit kalimtar të janarit.

Endo nuk është përfshirë në listën e Liverpoolit për Ligën e Kampionëve dhe deri tani nuk ka regjistruar asnjë minutë në fushë këtë sezon. Në të njëjtën situatë ndodhet edhe Federico Chiesa.

Që prej transferimit nga Juventusi në verën e vitit 2024, italiani ka kaluar një periudhë të vështirë në “Anfield”, për shkak të dëmtimeve të shpeshta dhe paraqitjeve jo bindëse.

Arne Slot e afroi Chiesan si një alternativë të talentuar për krahun e sulmit, duke pritur që ai të kishte një rol të rëndësishëm në ekip. Megjithatë, 28-vjeçari ka realizuar vetëm pesë gola në 50 ndeshje me fanellën e Liverpoolit.

Pas zhgënjimit të përjetuar në Ligën Premier, Chiesa shpresonte të rikthente veten nën drejtimin e një trajneri të ri. Por, gjatë fazës përgatitore para sezonit, ai pësoi një dëmtim në pjesën e poshtme të shpinës.

Futbollisti është rikthyer në stërvitje këtë javë, por Andoni Iraola duket se tashmë e ka përcaktuar të ardhmen e tij.

Sipas mediumit italian Calcio Mercato, Chiesas i është komunikuar se duhet të përgatitet për largim, nëse nuk arrin të bindë trajnerin spanjoll se e meriton një vend në planet e ekipit të parë.

Ish-futbollisti i Juventusit është lënë jashtë edhe nga lista e Liverpoolit për Ligën e Kampionëve, njësoj si Wataru Endo. E njëjta situatë ishte përsëritur edhe sezonin e kaluar, përpara se ai të përfshihej në listë pas dëmtimit afatgjatë të mbrojtësit Giovanni Leoni në shtator.


Shtuar 24.09.2026 08:56

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