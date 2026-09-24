Rodri shpreh dëshirën për një spanjoll në garë për Topin e Artë 2026

Ylli i Barcelonës, Rodri, ka zbuluar preferencat e tij lidhur me kandidatët që synojnë të fitojnë Topin e Artë për vitin 2026.

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Beteja për çmimin prestigjioz individual tashmë po nxehet, me shumë futbollistë që përmenden si emra potencialë për ta rrëmbyer atë.

Ish-fituesi i trofeut, Rodri, ka thënë se zemra e tij është me një lojtar nga Spanja për ta marrë këtë nder.

“Është diçka e mrekullueshme që Lamine dhe Mbappe shihen si elita e futbollit botëror; për mua, ata janë padyshim në krye të listës së pretendentëve”, u shpreh fillimisht Rodri.

Më tej, ai shtoi se çmimi i dedikohet lojtarit që shkëlqen më shumë gjatë një sezoni të caktuar, duke theksuar se sivjet gara është tejet e paparashikueshme.

Duke përmbyllur mendimin e tij, mesfushori i Barcelonës nënvizoi: “Si njeri i thjeshtë që jam, dëshira ime është që trofeu të shkojë për një spanjoll, sido që të jetë ai nga gjashtë kandidatët”.


Shtuar 24.09.2026 09:09

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