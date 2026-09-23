Synojmë kreun e grupit”, Leon Avdullahu mesazh Irlandës përmes mediave vendase: S’i trembemi askujt

Mesfushori i Kombëtares së Kosovës, Leon Avdullahu, ka paralajmëruar se skuadra e tij hyn në fushë pa asnjë kompleks ndaj Irlandës dhe me synimin e qartë për t’u ngjitur në Ligën A.
Sfida e së enjtes mbrëma, e cila starton në orën 20:45, do të zhvillohet në stadiumin “Fadil Vokrri”.
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Në një prononcim për transmetuesin irlandez “RTE”, Avdullahu shprehu entuziazmin për rikthimin te përfaqësuesja dhe e cilësoi Ligën e Kombeve si një kompeticion me peshë të veçantë.
“Rikthimi me Kosovën më gëzon pa masë. Liga e Kombeve na ofron një mundësi të artë dhe do të japim maksimumin në fushë”, u shpreh ai.
“Janë përballje të mëdha, por jemi të përgatitur. Nuk ndiejmë frikë dhe dëshirojmë ta përfundojmë grupin në krye”, shtoi mesfushori.
Ai tregoi se njeh mjaft lojtarë të kundërshtarit, duke veçuar mbrojtësin e Evertonit, Jake O’Brien. “E kam parasysh O’Brien, një futbollist i nivelit të lartë, por çdo lojtar i Irlandës meriton konsideratë”, tha Avdullahu.
Pjesë e intervistës ishte edhe vlerësimi për mbështetjen e zjarrtë të tifozëve kosovarë dhe energjinë që ata gjenerojnë në “Fadil Vokrri”.
“Mbështetja e tifozëve është jetike, sepse shqiptarët qëndrojnë gjithmonë bashkë dhe futbolli këtu ka pasur përherë një rëndësi kolosale”, theksoi ai.
“Vetëm ta imagjinoj atmosferën dhe më kalojnë rrëqethje në trup. Do të jetë një mbrëmje e jashtëzakonshme”, shtoi ylli i Hoffenheimit.
I pyetur për humbjen ndaj Turqisë, Avdullahu nuk e fshehu zhgënjimin, por rikujtoi se rrugëtimi drejt Kupës së Botës nuk ka përfunduar ende. “Normalisht që jam tejet i zhgënjyer. Objektivi ynë ishte Botërori, por futbolli të jep gjithnjë mundësi të reja, thjesht duhet të jemi gati kur të vijë momenti”, përmbylli mesfushori.