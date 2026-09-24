Cristiano Ronaldo do të vijojë me Portugalinë: Objektivi, 1,000 gola në karrierë

Cristiano Ronaldo ka rrëfyer se pas Kupës së Botës 2026 kishte menduar ta mbyllte kapitullin me kombëtaren, por tani ka vendosur të vazhdojë të luajë për Portugalinë. Sulmuesi, të cilit i duhen edhe 21 gola për të arritur shifrën 1,000 me klubin dhe kombëtaren, tha se disa kritikë janë përpjekur ta “vrasin”, por ai mbetet i bindur për të ardhmen e tij në fushë.
Me 233 paraqitje për Portugalinë, Ronaldo ishte kapiten në Kupën e Botës, ku skuadra u eliminua nga Spanja në 1/8 e finales. I pyetur nëse kishte menduar të tërhiqej nga futbolli ndërkombëtar, ai pranoi se kjo ide i kishte kaluar në mendje, por theksoi se reflektimi mbi të ardhmen e kishte çuar drejt vendimit për të qëndruar.
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“Po, e kam menduar. Gjithmonë reflektoj për vendimet e mia, të ardhmen dhe të tashmen. Jam njeri që mendon shumë dhe duhet ta bësh këtë. Fakti që jam këtu tregon se kam vendosur të vazhdoj”, tha ai.
Ronaldo bëri të ditur se ka diskutuar për këtë çështje me presidentin e federatës, Pedro Proenca, dhe me trajnerin e Portugalisë. Sipas tij, ai ende mund të ndihmojë ekipin për të përmbushur objektivat, jo vetëm me golat e shënuar, por edhe me kontributin e tij jashtë fushës.
“Ekziston një brez i ri, por për mua mbetet thelbësore të jem në gjendje të shënoj dhe të ndihmoj ekipin të fitojë ndeshje. Besoj se mund t’i jap ende shumë kombëtares”, u shpreh kapiteni portugez.
Ai shtoi se nuk do të qëndrojë në përfaqësuese nëse prania e tij nuk vlerësohet ose nëse ndien se nuk po sjell më asgjë pozitive.
“Nëse thonë se nuk më duan në ekip, do të jem i pari që do të largohem. Nëse kuptoj se nuk po ndihmoj ose se po krijoj një atmosferë të keqe, do të marr valixhen dhe do të iki”, deklaroi Ronaldo.
Sulmuesi tha se mbështetja e portugezëve është arsyeja kryesore pse vijon të jetë pjesë e kombëtares, ndërsa shifrat, sipas tij, tregojnë se ai ende po paraqitet në nivel të mirë.
“Portugezët besojnë tek unë dhe prandaj jam ende këtu. Ditën kur nuk do të mbështeten më tek unë, nuk do të ketë problem, do të largohem. Gjithsesi, do të mbetem gjithmonë tifozi numër 1 i kësaj federate”, tha ai.
Ronaldo foli edhe për ndikimin që ka pasur te brezat e rinj dhe për mënyrën se si e sheh veten. Ai theksoi se e njeh mirë punën që ka bërë për të arritur suksesin dhe se dëshiron të mbetet shembull për fëmijët edhe pasi të pensionohet, ndoshta “pas 10 vitesh”.
“E di kush jam dhe çfarë kam bërë për të qenë këtu. E kuptoj pse fëmijët e duan Cristianon: më shohin si model. Edhe kur të jem në pension, do të vazhdoj ta kem këtë përgjegjësi”, u shpreh ai.
Futbollisti nënvizoi se kënaqësia personale dhe besimi i njerëzve të afërt kanë më shumë rëndësi për të sesa kritikat. Ai tha se ndihet mirë pavarësisht nëse luan të nesërmen apo lihet pushim për ndeshjen pasuese.
“Jam i lumtur me veten. Njerëzit rreth meje besojnë te puna ime. Përqendrohem te ata që e duan Cristianon dhe jo te ata që më kritikojnë”, deklaroi Ronaldo.
Duke komentuar sulmet mediatike, ai pranoi se jo gjithmonë mund të shprehet plotësisht hapur dhe se disa kanale televizive kanë tentuar ta dëmtojnë rëndë imazhin e tij.
“Nuk mund të jem gjithmonë 100% i drejtpërdrejtë, sepse ndonjëherë duhet të jem politikisht korrekt. Disa kanale janë përpjekur të më ‘vrasin’ me armë, por unë kam mësuar të largohem nga kjo. Për më shumë se 20 vjet jam përballur me të. Ajo që mund ta kontrolloj, do ta bëj; atë që nuk e kontrolloj dot, nuk do ta bëj”, tha ai.
Të enjten, Ronaldo do të rikthehet në stadiumin Jose Alvalade, vendi ku nisi rrugëtimi i tij me Sporting, përpara transferimit te Manchester United në vitin 2003. Për Portugalinë, kjo do të jetë ndeshja e parë në Lisbonë që prej fitores ndaj Irlandës në një takim kualifikues për Kupën e Botës, në tetor të vitit të kaluar.
“Është një ndjesi e veçantë, sepse aty nisi historia ime e bukur. Jam shumë krenar që pas kaq vitesh do të luaj sërish për kombëtaren në vendin ku, në një farë mënyre, iu prezantova botës. Ishte një moment shumë i bukur”, tha kapiteni.
Ai e përshkroi si gjithmonë të veçantë veshjen e fanellës së Portugalisë, ndërsa rikthimi në stadiumin e Sportingut i jep kësaj ndeshjeje një emocion të shtuar.
“Të luash për kombëtaren dhe të veshësh ngjyrat e Portugalisë është gjithmonë kënaqësi. Edhe pas kaq shumë vitesh, ndihet si hera e parë. Do të hyj në fushë me pasion dhe emocion dhe shpresoj ta nisim siç duhet. Fakti që luajmë te Sporting e bën gjithçka edhe më të veçantë”, u shpreh ai.
Ronaldo pranoi se shënimi i golit të 1000-të me kombëtaren do të ishte një përmbyllje ideale e historisë së tij, megjithëse këmbënguli se nuk është i fiksuar pas kësaj shifre.
“Do të ishte qershia mbi tortë nëse do ta shënoja golin e 1000-të me Portugalinë. Do të ishte kulmi i një historie të bukur. E kam thënë se dua ta arrij dhe do ta arrij, por nuk jam i obsesionuar. Kur fiksohesh pas diçkaje, mund të mos e realizosh. Thjesht duhet ta shijosh”, përfundoi sulmuesi portugez.