Iker Casillas ka dalë kundër propozimeve për ndryshime radikale në futboll, duke mbrojtur barazimin si një rezultat të vlefshëm të një ndeshjeje.
Ish-gardiani i Real Madridit u pyet për idenë që ndeshjet të mos përfundojnë më me rezultatin 0-0 dhe që penalltitë të ekzekutohen sa herë që sfida mbyllet në barazim. Kjo çështje ishte ngritur nga Gerard Pique gjatë një paraqitjeje në podcastin e Casillasit.
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Legjenda e futbollit spanjoll nuk beson se nevojitet një reformë e tillë, pasi për të barazimi ka të njëjtën legjitimitet si fitorja dhe humbja.
“Barazimi është gjithashtu një rezultat i një ndeshjeje. Nuk mund të them se bëhet fjalë për një lojë pasive, sepse në të vërtetë nuk ishte kështu. Në futboll koha ecën vazhdimisht dhe të dyja skuadrat duhet të përpiqen të arrijnë rezultatin që kërkojnë”, u shpreh Casillas.
Ai shtoi se futbolli ndryshon nga hendbolli, ku një ekip mund të qarkullojë topin dhe të fitojë kohë pa krijuar mundësi shënimi.
Megjithatë, ish-portieri spanjoll përmendi një element që, sipas tij, mund të përmirësohet: shpejtësia me të cilën shqyrtohen episodet përmes sistemit VAR.
“Mendoj se futbolli është mirë në formën që ka tani. Nëse do të ndryshoja diçka, do të përpiqesha t’i përshpejtoja rishikimet e VAR-it. Për shembull, kur topi prek dorën, duhet të akordohet penallti apo jo?”
Casillas theksoi se këto situata kanë nevojë për rregullim, ndërsa pjesa tjetër e sportit funksionon mirë. “Do të ndërhyja në raste të tilla, sepse besoj se ka ende vend për përmirësim. Përveç kësaj, mendoj se gjithçka është e rregulluar mjaft mirë. Me disa ndryshime të vogla, futbolli mund të mbetet ashtu siç është”, përfundoi ai.