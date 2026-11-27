Mesfushori i Manchester Unitedit, Carlos Baleba, do të mungojë deri në fund të vitit 2026, pasi Mauricio Pochettino ka konfirmuar se dëmtimi në muskujt e pasmë të kofshës është më serioz nga sa ishte parashikuar.
Futbollisti kamerunas pësoi lëndimin më 3 nëntor, gjatë sfidës së Ligës së Kampionëve kundër Romës. Ai ndjeu dhimbje teksa po përpiqej të depërtonte në zonën kundërshtare dhe u largua nga loja mes lotësh.
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Që prej asaj ndeshjeje, Baleba nuk është aktivizuar më. Në fillim, ish-trajneri Michael Carrick kishte bërë të ditur se mungesa e tij do të zgjaste disa javë.
Por deklarata e fundit e Pochettinos ka sjellë një skenar më shqetësues. Sipas trajnerit, mesfushori pritet të jetë i padisponueshëm për 10 deri në 12 javë, duke e nisur llogaritjen nga dita kur ndodhi dëmtimi.
“Baleba u lëndua në ndeshjen ndaj Romës dhe stafi mjekësor na informoi se do të mungojë për 10 deri në 12 javë”, u shpreh Pochettino në konferencën për shtyp të së premtes.
Për pasojë, 23-vjeçari do të humbasë të gjitha ndeshjet e mbetura të vitit 2026, mes tyre takimet me Brentfordin, Newcastle Unitedin, Coventryt dhe Leipzigut. Ai pritet të mungojë gjithashtu në përballjet e rëndësishme të kampionatit ndaj Crystal Palace, Arsenalit, Nottingham Forestit, Sunderlandit dhe Brightonit.
Problemet e tij mund të zgjasin edhe në janar, muaj gjatë të cilit Manchester Unitedi do të përballet me Neëcastle Unitedin, Aston Villën, Bayern Munichun, Liverpoolin dhe Villarrealin.
Koha e rikthimit do të përcaktohet nga mënyra se si do të ecë rehabilitimi, ndërsa mungesa e Balebas përbën një goditje të rëndësishme për skuadrën në një periudhë me një kalendar të ngjeshur.