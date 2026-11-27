Fabio Cannavaro ka bërë të ditur se Virgil van Dijk dëshiron të provojë veten në Serie A, ndërsa sipas legjendës italiane, Milani do të ishte zgjedhja më e përshtatshme për mbrojtësin holandez.
“Van Dijk më ka thënë se do të dëshironte të luante në Serie A. Ai do të ishte perfekt për Milanin”, u shpreh Cannavaro.
Të lidhura
None found
E ardhmja e kapitenit të Liverpoolit mbetet e pasigurt, pasi marrëveshja e tij me klubin anglez përfundon në fund të këtij sezoni.
Edhe pse së fundmi Van Dijk ka lënë të kuptohet se nuk është i sigurt për vijimin e karrierës në “Anfield”, raportimet nga mediat bëjnë me dije se drejtuesit e Liverpoolit po mendojnë t’i ofrojnë një kontratë afatshkurtër.
Megjithatë, 35-vjeçari ka deklaruar se e sheh veten të aftë për të luajtur edhe disa vite në nivelet më të larta të futbollit.
Milani, ndërkohë, po punon për të përforcuar skuadrën në tregun e transferimeve. Drejtori ekzekutiv Gerry Cardinale raportohet se është i gatshëm të ndërmarrë investime të mëdha, të ngjashme me transferimin rekord të Gonçalo Ramos gjatë kësaj vere.
Endrick i Real Madridit konsiderohet ende objektivi kryesor i “Rossonerëve” për merkaton e janarit, ndërsa Van Dijk mund të shndërrohet në një alternativë të rëndësishme për klubin italian gjatë verës së ardhshme.