Vedat Muriqi është kthyer në një nga figurat kryesore të Fenerbahces, duke konfirmuar rëndësinë e tij për skuadrën me gola përcaktues në Ligën e Kampionëve.
Mediumi turk Sabah i ka kushtuar një shkrim të veçantë sulmuesit shtatlartë, të cilin e përshkruan si pasurinë më të çmuar të klubit për shkak të ndikimit të drejtpërdrejtë në rezultatet e fundit.
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Sulmuesi i Kosovës ka vendosur firmën e tij në dy suksese të rëndësishme të Fenerbahces në garën elitare të Evropës, duke shënuar ndaj Liverpoolit dhe Shakhtar Donetskut.
Në përballjen e parë, Muriqi realizoi golin që i dha skuadrës turke fitoren 3-2 ndaj Liverpoolit, ndërsa më pas shënoi edhe golin e vetëm në triumfin 1-0 kundër Shakhtarit, në stadiumin “Stamford Bridge” të Londrës.
Kontributi i tij nuk është kufizuar vetëm te ana sportive, pasi golat e realizuar prej tij kanë ndikuar drejtpërdrejt edhe në të ardhurat e Fenerbahces.
Dy fitoret e siguruara falë golave të sulmuesit kosovar i kanë sjellë klubit 4.2 milionë euro nga UEFA. Çdo fitore në fazën e ligës së Ligës së Kampionëve shpërblehet me 2.1 milionë euro.
Ndërsa për një barazim në këtë fazë, klubet përfitojnë 700 mijë euro.
Muriqi po kalon një sezon pozitiv edhe në kompeticionet e tjera. Në edicionin aktual, ai ka shënuar dhjetë gola në 20 ndeshje në të gjitha garat dhe ka dhënë edhe dy asistime.
Pas pesë ndeshjeve të zhvilluara në Ligën e Kampionëve, Fenerbahce ka mbledhur tetë pikë dhe ndodhet në një pozicion të favorshëm për të kaluar në fazën pasuese të turneut.