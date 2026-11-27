“Zgjerimi i BE-së? Jo, ju lutem, jo përsëri!” Ky është qëndrimi i një pjese të konsiderueshme të qytetarëve austriakë.
Të dhënat e Eurobarometrit të fundit të pranverës 2026 tregojnë se 57 për qind e të anketuarve në Austri kundërshtojnë pranimin e vendeve të reja në Bashkimin Evropian. Kjo është shifra më e lartë e regjistruar në të gjithë BE-në, shkruan Der Standard, transmeton Bota sot.
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Rezervat ndaj zgjerimit nuk janë diçka e re në Austri, edhe pse përmasat e tyre mbeten befasuese. Vendi eksporton në Poloni, Hungari dhe Çeki më shumë mallra, veçmas për secilin prej këtyre shteteve, sesa në Kinë. Po ashtu, 99 miliardë euro nga gjithsej 276 miliardë euro investime të drejtpërdrejta austriake jashtë vendit janë të përqendruara në Evropën Lindore dhe Juglindore.
Për Austrinë, pra, çështja nuk lidhet thjesht me ndihmën financiare për shtetet kandidate apo me dëshirën për t’u paraqitur si një vend shembullor evropian. Në thelb qëndrojnë ekonomia, zhvillimi dhe mirëqenia e saj, të cilat janë të lidhura ngushtë me këtë rajon.
Megjithatë, sot nuk ekziston një proces i besueshëm zgjerimi. Udhëheqësit politikë përsërisin se zgjerimi përbën një “domosdoshmëri gjeopolitike”, por në shumë vende anëtare vazhdon të mbizotërojë mosbesimi.
Pyetjet që ngrenë shtetet anëtare janë të shumta: A do të mund të funksiononte mekanizmi vendimmarrës i BE-së me më shumë se 27 anëtarë? Si do të përfshihej Ukraina, një fuqi e madhe bujqësore, në Politikën e Përbashkët Bujqësore? A i përmbushin kandidatët kërkesat, sidomos sa i përket sundimit të ligjit? A do ta miratonte Franca një traktat anëtarësimi në Parlament apo do t’i drejtohej referendumit? Për më tepër, disa shtete anëtare bllokojnë kandidatë të caktuar për arsye dypalëshe që nuk lidhen me standardet evropiane.
Një tjetër kundërshtim lidhet me frikën për tregun e punës, por kjo çështje është zbehur ndjeshëm. Ukrainasit, që përbëjnë grupin më të madh, kanë tashmë të drejtën të jetojnë dhe të punojnë në BE. Të njëjtat të drejta vlejnë për boshnjakët që posedojnë pasaportë kroate, maqedonasit me pasaportë bullgare dhe moldavët me pasaportë rumune. Për disa milionë njerëzit e tjerë mund të vendosen periudha të gjata tranzitore, ashtu siç është vepruar në zgjerimet e mëparshme, nëse kjo do të shihej e nevojshme.
Pikërisht për këtë arsye, Austria ka një interes të drejtpërdrejtë që t’i mbështesë vendet kandidate në forcimin e sigurisë, demokracisë, sundimit të ligjit dhe ekonomisë. Një objektiv i tillë do të ishte më i arritshëm përmes një rruge të besueshme drejt anëtarësimit në BE.
Kush kërkon zgjidhje, duhet fillimisht t’u përgjigjet shqetësimeve të shteteve anëtare. Hapi i parë do të ishte një qasje e sinqertë. Bashkimi Evropian mund t’u deklarojë kandidatëve se anëtarësimi i plotë mbetet synimi i përbashkët, por se nuk mund të premtohet pranimi në momentin kur të gjitha kriteret të jenë përmbushur. Në të njëjtën kohë, mund të garantohet që çdo vend që i plotëson kriteret të futet menjëherë në tregun e përbashkët evropian, bashkë me katër liritë themelore: qarkullimin e lirë të mallrave, shërbimeve, kapitalit dhe njerëzve.
Tregu i përbashkët përbën thelbin e Bashkimit Evropian. Ai mbulon pjesën më të madhe të legjislacionit evropian dhe u jep qytetarëve e kompanive të vendeve pjesëmarrëse një pozicion praktikisht të barabartë me atë të vendeve anëtare. Në terma të thjeshtë, pjesëmarrja në tregun e përbashkët i ngjan anëtarësimit në BE, por pa të drejtën e votës.
Austria e ka përjetuar vetë këtë model. Së bashku me Suedinë dhe Finlandën, ajo iu bashkua fillimisht tregut të përbashkët përmes Zonës Ekonomike Evropiane (ZEE), ndërsa vetëm një vit më vonë u bë anëtare e Bashkimit Evropian. Norvegjia dhe Islanda janë ende pjesë e këtij mekanizmi, ndonëse nuk janë anëtarësuar ndonjëherë në BE dhe për këtë paguajnë shuma të konsiderueshme. Një formulë më e drejtpërdrejtë është ajo që BE-ja po diskuton aktualisht me San Marinon dhe Andorrën, përmes marrëveshjeve që do t’u mundësonin pjesëmarrje të plotë në tregun e përbashkët.
Një fazë e tillë tranzitore do të reduktonte shumë kundërshtimet e vendeve anëtare. Vendimmarrja në Bruksel nuk do të bëhej më e ndërlikuar, pasi shtetet pjesëmarrëse në tregun e përbashkët, por që nuk janë anëtare të BE-së, nuk do të kishin të drejtë vote. Politika bujqësore mund të mos përfshihej, siç ndodh me Norvegjinë. Ndërkohë, Franca nuk do të kishte, të paktën në këtë fazë, një traktat për ta ratifikuar.
Edhe mundësia e bllokimeve për arsye dypalëshe do të zvogëlohej ndjeshëm. Aktualisht, çdo shtet anëtar mund ta pengojë procesin e anëtarësimit në më shumë se njëqind etapa të ndryshme. Në një sistem të ri do të duheshin vetëm dy vendime unanime: i pari për të bërë ofertën e anëtarësimit dhe i dyti, në fund të procesit, për të pranuar një shtet në BE.
Mes këtyre dy vendimeve, Komisioni Evropian do të shqyrtonte çdo vit ecurinë e reformave. Sapo një vend të arrinte një “nivel të mirë” në të gjitha fushat, Komisioni do të propozonte anëtarësimin e tij. Kështu, përparimi do të varej nga puna e vetë vendeve kandidate dhe jo nga shtetet anëtare që pretendojnë se Kosova nuk është shtet ose se maqedonasit janë në të vërtetë bullgarë.
Natyrisht, në tregun e përbashkët do të përfshiheshin vetëm vendet që kanë zbatuar reformat e kërkuara. Për këtë arsye, rreziku i ofrimit të një perspektive të tillë është i kufizuar. Në të kundërt, pasojat e mosveprimit mund të jenë jashtëzakonisht të mëdha.
Shenjat e këtij rreziku janë të dukshme që tani. Fitorja bindëse e Listës Studentore në zgjedhjet parlamentare të zhvilluara në fund të tetorit i hap Serbisë mundësinë për një nisje të re demokratike. Por kjo nuk duhet të fshehë faktin se narrativat e viteve ’80, të cilat kontribuuan në shpërthimin e luftërave të viteve ’90, janë rikthyer dhe janë ngulitur thellë në shoqëri.
Në shtator, Ratko Mladiq, i dënuar për gjenocid, u varros në Beograd me nderime ushtarake. Për këtë veprim pati mbështetje nga një pjesë e shoqërisë që shkon shumë përtej rrethit të regjimit.
Ndërkohë, në Bosnjën fqinje, Milorad Dodik, politikani më i fuqishëm serb në atë vend, gjatë fushatës zgjedhore foli për kufirin me Serbinë, duke deklaruar: “Ai na pengon dhe ne po punojmë që ai të mos ekzistojë më.”
Gjatë viteve 2000, perspektiva e anëtarësimit në BE ndihmoi që Ballkani Perëndimor të shndërrohej në një hapësirë të sigurt dhe paqësore. Tani që kjo perspektivë është larguar ndjeshëm, gjithçka është vënë në pikëpyetje. Një rikthim i paqëndrueshmërisë do të ishte fatal dhe i kushtueshëm, duke goditur drejtpërdrejt zemrën ekonomike të Austrisë në lindje.
Vendet e vjetra anëtare të BE-së arritën që, përmes integrimit evropian, ta bëjnë të paimagjinueshme një luftë mes tyre. I njëjti rezultat mund të arrihet edhe në Ballkanin Perëndimor vetëm përmes integrimit, qoftë ai anëtarësim i plotë apo hyrje fillestare në tregun e përbashkët.
Bashkimi Evropian ka qenë gjithmonë një projekt i ndërtuar për paqen. Dhe pikërisht i tillë duhet të vazhdojë të jetë.