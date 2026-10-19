Kriza te Prishtina para supersfidës me Ballkanin: Shehi gati të japë dorëheqjen, zbulohet arsyeja

Kriza te Prishtina para supersfidës me Ballkanin: Shehi gati të japë dorëheqjen, zbulohet arsyeja

Para ndeshjes së madhe ndaj Ballkanit në Suharekë, e cila nis në orën 14:00, një zhvillim tronditës ka dalë në dritë nga televizioni kosovar “Tëvë 1”.

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Burime pranë klubit bëjnë me dije se trajneri Orges Shehi ka kërcënuar se do të largohet nga detyra nëse drejtuesit e Prishtinës nuk i paguajnë pagat e vonuara, një çështje e pazgjidhur prej dy muajsh.

Nuk është e qartë nëse ky qëndrim i ashpër i Shehit do të materializohet nëse klubi kryeqytetas nuk vepron shpejt për të qetësuar situatën. Megjithatë, vlen të theksohet se nën drejtimin e tij, Prishtina ka arritur 6 fitore dhe 2 barazime, duke u konsideruar pretendente serioze për titullin këtë sezon.


Shtuar 19.10.2026 13:10

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