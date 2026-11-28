Sipas mediumit anglez The Athletic, Barcelona ka pasur në shënjestër tre qendërmbrojtës gjatë afatit kalimtar të verës, por nuk ka arritur të finalizojë transferimin e asnjërit prej tyre.
Lista përfshin Ruud Nijstadin e Twentes, Castello Lukebën e Leipzigut dhe Alessandro Bastonin e Interit.
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Edhe pse Ronald Araujo u huazua te Liverpooli dhe Alvaro Cortes u shit, drejtuesit katalunas vendosën të mos investonin për një tjetër qendërmbrojtës, pasi shpenzuan shuma të konsiderueshme për Anthony Gordonin, Rodrin dhe Karim Adeyemin.
Mungesa e përforcimeve në këtë repart është kthyer në problem për Barcelonën, veçanërisht gjatë periudhës së dëmtimeve, kur ekipi ka pasur pak alternativa në mbrojtje.
Kampionët e La Ligës pritet ta shqyrtojnë mundësinë e ndërhyrjes në merkato gjatë janarit, ndërsa Nijstadi, Lukeba dhe Bastoni mbeten pjesë e objektivave të klubit.
Megjithatë, vështirësitë financiare vazhdojnë ta kufizojnë Barcelonën, ndaj klubi po analizon edhe emra të tjerë që do të ishin më të përballueshëm ekonomikisht.