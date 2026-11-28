Juljan Shehu po vijon paraqitjet e mira në kampionatin polak, teksa mesfushori i Kombëtares shqiptare realizoi për të dytën javë radhazi.
Futbollisti shqiptar zhbllokoi një tjetër gol në minutën e 35-të të përballjes mes Ëidzeë Lodz dhe Zaglebie, duke dërguar topin në rrjetë me kokë.
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Me këtë realizim, Shehu e çoi rezultatin në 2:0 për skuadrën e tij, e cila po luan në shtëpi.
Pas golit, vëmendjen e tërhoqi edhe mënyra e festimit. Shehu krijoi simbolin e shqiponjës me duar, duke ia kushtuar rrjetën Ditës së Pavarësisë së Shqipërisë.
VIDEO E GOLIT: https://streamin.me/v/8b872dd0