Vlora Çitaku emërohet përfaqësuese e Kuvendit në grupin për strategjinë e apelit për ish-krerët e UÇK-së

Nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës, Vlora Çitaku, do të jetë përfaqësuese e legjislativit në grupin punues që do të hartojë strategjinë shtetërore për procedurat e apelit në Dhomat e Specializuara të Hagës, ku gjykohen ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
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Vendimi u bë publik nga kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, pas përfundimit të mbledhjes së sotme të Kryesisë. Sipas saj, pjesëmarrja e Kuvendit synon të ndihmojë në hartimin e një strategjie të koordinuar për këtë proces.
Haxhiu deklaroi se komunikimi ndërmjet Kuvendit dhe Çitakut do të vijojë në mënyrë të vazhdueshme. Ajo shtoi se në punën e grupit do të angazhohen edhe ekspertë të fushës, të cilët do të ofrojnë njohuritë dhe përvojën e tyre profesionale.
Kryetarja e Kuvendit tha se vendimi për përfshirjen e Çitakut është në përputhje me qëndrimin e saj se krijimi i një strategjie përbën mënyrën më të përshtatshme për trajtimin e këtij procesi.
“Kryesia e Kuvendit ka deleguar nënkryetaren Vlora Çitaku në grupin punues që do të hartojë strategjinë për procedurat e apelit para Dhomave të Specializuara në Hagë. E kam mirëpritur vendimin e Qeverisë për këtë çështje, pasi kam vlerësuar gjithmonë se një strategji është rruga më e mirë për të ecur përpara. Do të mbajmë kontakte të rregullta me anëtaren e deleguar, në mënyrë që Kuvendi të japë kontributin maksimal. Në grup do të ftohen gjithashtu ekspertë të fushës”, tha Haxhiu.
Haxhiu theksoi se çdo hap institucional duhet të ndërmerret në bashkërendim me ekipet mbrojtëse të ish-krerëve të UÇK-së. Ajo nënvizoi se veprimet duhet të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në procesin gjyqësor dhe se vëmendja kryesore duhet t’i kushtohet strategjisë, punës së grupit punues, ekspertëve dhe bashkëpunimit me mbrojtjen.
“Çdo veprim i institucioneve tona duhet të koordinohet me ekipet mbrojtëse. Kemi zhvilluar diskutime të gjata për ligjin e miratuar në Kuvend, i cili pritet të dekretohet nga presidentja. Është e domosdoshme të ndërmarrim masa që ndikojnë realisht në mbrojtjen e personave që ndodhen në Hagë, dhe jo veprime vetëm për të krijuar përshtypjen se po bëhet diçka. Përparësi duhet t’u jepet strategjisë, punës së anëtarëve të grupit punues dhe ekspertëve, në bashkëpunim me ekipet mbrojtëse”, u shpreh ajo.
Edhe Grupi Parlamentar i LVV-së ka përcaktuar përfaqësuesin e tij në këtë strukturë. Shefja e këtij grupi, Arbërie Nagavci, njoftoi se deputeti Adnan Rrustemi do të marrë pjesë në grupin punues për hartimin e strategjisë lidhur me ish-krerët e UÇK-së.
“Grupi Parlamentar i LVV-së do të përfaqësohet nga deputeti Adnan Rrustemi. Në bashkëpunim me organizatën, ai do të japë kontributin maksimal në punën e këtij grupi”, tha Nagavci.
Ndërkohë, shefi i Grupit Parlamentar të Aleancës, Besnik Tahiri, bëri të ditur se këtë subjekt në grupin punues do ta përfaqësojë deputeti Bekë Berisha.
“Aleanca do të përfaqësohet nga Bekë Berisha, deputet, luftëtar i jashtëzakonshëm dhe kryetar i Komisionit për AKI. Brenda Kryesisë do të kërkoj që Kuvendi ta përmbushë detyrën e tij shtetërore dhe kombëtare”, deklaroi Tahiri.
Më 16 shtator, Dhomat e Specializuara, në shkallën e parë, dënuan ish-krerët e UÇK-së me gjithsej 81 vjet burgim. Hashim Thaçi u dënua me 25 vjet, Jakup Krasniqi me 25 vjet, Kadri Veseli me 18 vjet dhe Rexhep Selimi me 13 vjet.