Vllaznia dhe Laçi u ndanë në barazim pa gola në javën e 13-të të Abissnet Superiore. Pas përfundimit të takimit, trajneri i Vllaznisë, Csaba Laszlo, analizoi para mediave atë që ndodhi në fushë.
“Ishte një ndeshje që mund ta fitonim, por edhe ta humbnim. Laçi paraqiti një nivel shumë të mirë në mesfushë, ndërsa ne nuk patëm forcën e duhur në duelet për topin e dytë. Në fund, futbolli vendoset nga golat dhe skuadra që do të shënonte, do të dilte fituese.
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Mendoj se barazimi ishte rezultati më i drejtë. Mungesa e Manuel dhe Dros ndikoi në lojën tonë. Ky i fundit përshkon shumë kilometra në çdo ndeshje për ekipin, edhe pse kontributi i tij nuk bie gjithmonë në sy. Ai na ofron gjithashtu siguri në aspektin ofensiv. Edhe dinamika e Emanuelit pati ndikimin e saj. Nuk jam këtu për të kritikuar lojtarët publikisht.
Çdo person përbëhet nga emocionet dhe logjika. Në sulm duhet të tregojmë më shumë saktësi, agresivitet dhe dëshirë për t’i çuar aksionet deri në fund.
Nuk ditëm t’i shfrytëzonim mundësitë për të shënuar. Në këtë periudhë të shkurtër që ndodhem këtu, jam i kënaqur me lojtarët, të cilët e kanë kuptuar mënyrën time të punës. Duhet të përmirësohemi në finalizim dhe kreativitet. Armiku im është koha. Laçi zhvilloi një ndeshje shumë të mirë. I uroj Shqipërisë Ditën e Pavarësisë.”