Kryeministri Hristijan Mickoski zhvilloi sot një vizitë pune në KRE Manastir, ku u takua me drejtuesit e KRE Manastir dhe SHA EMV.
Sipas një njoftimi të publikuar prej tij në Facebook, takimi kishte për qëllim shqyrtimin e mënyrës së funksionimit të këtyre strukturave, kapaciteteve të tyre dhe vështirësive që lidhen me sistemin energjetik të vendit.
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Mickoski bëri të ditur se gjatë bisedës u trajtuan aktivitetet që po zhvillohen, ecuria e kapaciteteve energjetike, problematikat aktuale dhe planet për rritjen e efikasitetit në të ardhmen.
“Komunikimi, koordinimi dhe angazhimi i vazhdueshëm i institucioneve dhe punonjësve janë të rëndësishëm për funksionimin e qëndrueshëm të sistemit energjetik dhe sigurimin e prodhimit të besueshëm të energjisë elektrike”, shkroi ai në Facebook.