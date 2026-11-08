Justina Shiroka Pula përkujton 14 ushtarët britanikë që ranë në Kosovë

Justina Shiroka Pula përkujton 14 ushtarët britanikë që ranë në Kosovë

Në Ditën e Përkujtimit të Mbretërisë së Bashkuar, Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, nderoi 14 ushtarë britanikë që humbën jetën gjatë shërbimit në Kosovë, si pjesë e misionit paqeruajtës të NATO-s, KFOR.

Në ceremoni morën pjesë ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, përfaqësues të korit diplomatik, komandanti i KFOR-it, gjeneralmajor Roberto Vergori, ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, dhe komandanti i FSK-së, gjenerallejtënant Bashkim Jashari, të cilët shoqëruan presidenten.

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Shiroka Pula shprehu mirënjohjen e saj të thellë për kontributin dhe sakrificën e ushtarëve britanikë. Ajo theksoi se Kosova do ta mbajë mend mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar dhe përkushtimin e tyre.

Presidentja nënvizoi gjithashtu rëndësinë e sakrificës së ushtarëve, të cilët ndihmuan në garantimin e paqes dhe sigurisë në Kosovë.

Përmes institucioneve të saj, Kosova vazhdon të kujtojë dhe të nderojë të gjithë ata që kontribuuan në përpjekjet e saj për paqe dhe siguri.


Shtuar 8.11.2026 13:46

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