Widzew Lodz triumfoi 2-0 ndaj Zaglebie në javën e 12-të të elitës së futbollit polak, ndërsa një nga golat e sfidës u shënua nga mesfushori i Kombëtares, Juljan Shehu.
Futbollisti shqiptar realizoi me kokë në minutën e 35-të, duke çuar rezultatin në 2-0 për skuadrën e tij. Pas golit, Shehu festoi duke formuar shqiponjën me duar, në vigjilje të Ditës së Pavarësisë së Shqipërisë.
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Për 28-vjeçarin, ky ishte goli i parë këtë sezon me Widzew Lodz. Finalizimi i dha fund pritjes prej 10 ndeshjesh pa shënuar, që prej transferimit të tij nga Laçi.