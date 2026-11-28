Përplasjet mes protestuesve dhe forcave të policisë kanë vijuar në Tiranë gjatë protestës kombëtare të 28 Nëntorit, ku një efektiv policie ka mbetur i lënduar në sheshin “Skënderbej”.
Videot e bëra publike nga vendi i ngjarjes tregojnë momentin kur polici rrëzohet, ndërsa kolegët i shkojnë pranë për t’i dhënë ndihmën e parë.
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Efektivi u transportua më pas me autoambulancë në spital për të marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor. Deri tani nuk janë bërë të ditura të dhëna të tjera lidhur me mënyrën e plagosjes apo gjendjen e tij shëndetësore.