Ekipi përfaqësues i Kosovës në Counter-Strike 2 do të luajë sonte ndaj Serbisë në finalen e Lojërave Mesdhetare të Esportit (Esports Mediterranean Games).
Përballja vendimtare nis në orën 22:00 dhe përbën një moment të veçantë për esportin kosovar, pasi skuadra e Kosovës do të synojë kurorëzimin me sukses në këtë kompeticion ndërkombëtar.
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Prania në finale është një arritje e rëndësishme për Kosovën dhe pasqyron punën, disiplinën dhe angazhimin e lojtarëve që po e përfaqësojnë vendin.
Përfaqësuesit kosovarë do të kërkojnë të mposhtin Serbinë dhe ta përfundojnë garën duke ngritur trofeun.
Takimi do të transmetohet drejtpërdrejt në Twitch, përmes kanalit zyrtar të Federatës së Esportit të Kosovës.
Live nga ora 22:00: https://www.twitch.tv/federataesportskosova?utm_source=chatgpt.com