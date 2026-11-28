Festat e Nëntorit u shoqëruan me urime të shumta në rrjetet sociale nga figura të njohura të muzikës dhe ekranit shqiptar. Përmes fotografive, mesazheve dhe simboleve kombëtare, ata ndanë me ndjekësit mënyrën se si e përjetuan këtë ditë.
Veshjet tradicionale, shqiponjat, ngjyrat kuqezi dhe urimet familjare ishin pjesë e postimeve të tyre, me rastin e 114-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë.
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Disa prej personazheve përcollën mesazhe për dashurinë ndaj atdheut dhe rëndësinë e ruajtjes së identitetit kombëtar, ndërsa të tjerë zgjodhën ta festonin Ditën e Flamurit pranë njerëzve të tyre më të dashur.
Elvana Gjata publikoi në Instagram një fotografi artistike me frymë kombëtare. Ajo shfaqej e veshur me një kostum të zbukuruar me qëndisje të arta dhe e rrethuar nga shqiponja. Përmes këtij postimi, këngëtarja u bëri thirrje shqiptarëve për më shumë bashkim, dashuri dhe mirënjohje ndaj trashëgimisë kombëtare.
“Gëzuar ditën e krenarisë sonë kombëtare! Ditën e Shqipërisë, ditën e shqiptarëve, ditën e shqiptarisë!
Zoti na bekoftë me dashuri e të na ruajë nga çdo ndasi. Na dhëntë forcë e besim në atë që jemi, krenari për atë që përfaqësojmë, mirënjohje e dashuri për atë që kemi trashëguar dhe përkushtim për atë që do t’u lëmë brezave.
Gjithmonë e më shumë dashuri për njëri-tjetrin e për gjithçka që na bën shqiptarë!
Shqiptar! Krenar!”, shkroi Elvana.
Një urim familjar zgjodhën edhe Kiara Tito dhe Luiz Ejlli. Çifti publikoi një set fotografik ku shfaqeshin së bashku me vajzën e tyre, të gjithë të veshur me kostume tradicionale shqiptare. Fotot ishin realizuar në një ambient të dekoruar me elemente të kulturës dhe traditës shqiptare.
“Pak traditë, pak festë dhe shumë dashuri. Gëzuar 28-29 Nëntorin!”, shkroi Kiara në përshkrimin e fotografive të publikuara në Instagram.
Edhe reperi Noizy u bë pjesë e urimeve për Ditën e Pavarësisë. Në InstaStory ai ndau një imazh simbolik me ngjyrat kuqezi dhe shqiponjën dykrenare, shoqëruar me mesazhin: “Urime 28 Nëntori, Dita e Flamurit”.
Për Dafina Zeqirin, kjo datë ka një domethënie të veçantë, pasi 28 Nëntori përkon jo vetëm me Ditën e Pavarësisë, por edhe me ditëlindjen e nënës së saj. Këngëtarja i kushtoi asaj një urim të ndjerë në rrjetet sociale.
“28.11. Një ditë krenarie, rrënjësh e dashnie. E po ashtu, ditëlindja e gruas që m’i dha krejt. Urime ditëlindjen nana jem”, shkroi Dafina krahas fotografisë së nënës së saj.