Hipoteza befasuese në procesin për vdekjen e Maradonës, eksperti i gjykatës hedh idenë e një shkaku tjetër për lamtumirën e mitit argjentinas

Një element i ri ka trazuar procesin gjyqësor për ndarjen nga jeta të Diego Maradonës, pasi një specialist mjeko-ligjor i autorizuar nga gjykata ka hedhur hipotezën se ylli argjentinas nuk duhet të përjashtohet se mund të jetë shuar nga Covid-19. Mjeku Pablo Ferrari theksoi para trupit gjykues se mungesa e një testimi për koronavirus gjatë procedurës së autopsisë përbënte një mangësi thelbësore në aspektin metodologjik.
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Maradona, një nga figurat më madhore të sportit botëror, u gjet pa jetë në banesën e tij në zonën e Tigres më 25 nëntor 2020, në moshën 60-vjeçare, pas një arresti kardiak gjatë gjumit. Vdekja e tij e papritur erdhi vetëm dy javë pasi ishte lënë nga spitali, ku i ishte nënshtruar me sukses një ndërhyrjeje kirurgjikale për të trajtuar një hematomë subdurale në kokë.
Në këto momente përmbyllëse të procesit në San Isidro, i cili ka mbledhur tashmë dëshmitë e 76 personave, ishte eksperti i ngarkuar nga gjykata, Ferrari, ai që solli një perspektivë befasuese duke sugjeruar se ikona argjentinase mund të ketë humbur jetën nga koronavirusi.
Ideja tronditëse u paraqit nga Ferrari gjatë paraqitjes së tij si dëshmitari i fundit, një dëshmi e bërë publike nga mediat spanjolle. Duke vënë në dukje neglizhencën e moskryerjes së tamponit për Covid në autopsinë e zhvilluar në mes të pandemisë, ai shprehu para gjykatës: “Nuk mund ta përjashtojmë që ai vdiq nga Covid”.
Më tej, duke ilustruar agresivitetin me të cilin infeksioni respirator mund të degradojë shëndetin e një individi, eksperti mjeko-ligjor dhe pediatri sqaroi: “Infeksioni Covid hyn në organizëm nëpërmjet rrugëve të frymëmarrjes, ka një aftësi vrastare dhe mund ta çojë pacientin në vdekje brenda pak orësh”.
Në kundërshtim me dëshmitë e specialistëve të mëparshëm që kishin përshkruar se ish-futbollisti kishte kaluar një vuajtje të zgjatur prej 12 orësh përpara se të ndërronte jetë, Ferrari shtoi: “Vuajtja e tij nuk mund të ketë zgjatur më shumë se disa minuta”.
Pozicioni i Ferrarit përputhet me linjën mbrojtëse të paraqitur nga mjeku kryesor Leopoldo Luque, sipas së cilës Maradona pësoi një akumulim të menjëhershëm lëngjesh në mushkëri, duke çuar në një insufiçiencë të rëndë respiratore që provokoi një arrest kardiak në një kohë shumë të shkurtër. Duke qenë i vetmi ekspert zyrtar në proces që mbështet këtë interpretim, dëshmia e Ferrarit përbën një kundërpeshë me peshë për strategjinë e ekipit mbrojtës.
Së bashku me Luque, në bankën e të akuzuarve për vrasje të thjeshtë me dashje eventuale ndodhen edhe gjashtë profesionistë të tjerë shëndetësorë: psikiatria Agustina Cosachov, si dhe Nancy Forlini, Carlos Diaz, Mariano Perroni, Ricardo Almiron dhe Pedro Di Spagna.