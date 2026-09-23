Ylli i ardhshëm i Realit zbulon të preferuarin për Topin e Artë dhe emrat që e lënë pa fjalë në stërvitje

Talenti i ri i sulmit të Real Madridit, Carlos Espi, ka ndarë mbresa nga rutina e tij e përditshme në klub, duke treguar se cilët lojtarë e kanë magjepsur më shumë gjatë seancave stërvitore.
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Aktualisht i angazhuar me përfaqësuesen spanjolle të grupmoshës U21 gjatë ndërprerjes së kampionateve për ndeshje ndërkombëtare, sulmuesi foli hapur për eksperiencën e të qenit pjesë e një ekipi që mbledh disa nga emrat më të shquar të futbollit botëror.
Gjatë një interviste, kur u pyet se kush e meriton të fitojë Topin e Artë, Espi nuk hezitoi asnjë çast. “Mbappe”, u shpreh prerë sulmuesi spanjoll, duke veçuar yllin francez si kandidatin e tij kryesor për trofeun individual më të lakmuar në planet.
Duke vijuar me entuziazëm, Espi përshkroi atmosferën në qendrën stërvitore të Los Blancos dhe lojtarët që e befasojnë pa pushim. “Nëse do të të lija pa fjalë… Kylian, Jude, Vini… Thibaut! Absolutisht të gjithë. Janë elita botërore. Dëshmia e ambicies së tyre shfaqet çdo ditë. Edhe pse kanë korrur trofe të panumërt, ata vazhdojnë të sforcohen për t’u përmirësuar vazhdimisht. Është një privilegj i vërtetë”, theksoi ai.
I përqendruar në rrugëtimin e tij personal, talenti madrilen përmendi gjithashtu synimet që shpreson të arrijë në të ardhmen. “Dua të fitoj shumë trofe me Real Madridin, të mbërrij në Kombëtaren A, që për mua mbetet një ëndërr e lashtë, dhe në planin më të afërt, të shijoj maksimalisht këtë periudhë grumbullimi me ekipin kombëtar”, deklaroi ai në mbyllje.