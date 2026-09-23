Federico Higuain pushohet nga puna si trajner pas incidentit seksist me një gjyqtare

Federico Higuain, trajneri i skuadrës rezervë të Columbus Crew, është shkarkuar nga puna si rrjedhojë e një incidenti të ndodhur me një arbitre gjatë një takimi të MLS Next Pro.

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Higuain, vëllai i ish-sulmuesit të Real Madridit, Gonzalo Higuain, u përjashtua nga fusha dhe u dënua me dy ndeshje pezullim, pasi nuk pranoi t’i lëshonte dorën një gjyqtareje dhe i drejtoi fjalët: “Mos harro, ky është një sport për burra”.

Drejtori i përgjithshëm i klubit, Issa Tall, konfirmoi vendimin përfundimtar duke deklaruar: “Ne kemi përcaktuar se është në interesin më të mirë të klubit, lojtarëve dhe stafit mbështetës që ta shkarkojmë Federico Higuainin nga përgjegjësitë e tij”. Ai shtoi se “pas bisedave gjatë kësaj jave dhe një vlerësimi të mëtejshëm të muajit të fundit, standardet e klubit për atë që pritet nga një lider i një prej ekipeve tona nuk janë përmbushur”.

Nga ana tjetër, Shoqata Profesionale e Gjyqtarëve të Futbollit (PSRA) ka kritikuar ashpër reagimin e parë të ligës, duke e quajtur sanksionin me dy ndeshje një vendim që “është shumë larg asaj që kërkohet”.

Sindikata e gjyqtarëve sqaroi në një komunikatë se Higuain kishte kryer “dy veprime të qëllimshme të abuzimit fizik dhe seksizmit ndaj një zyrtareje”, duke vënë në dukje se ai i kishte shtrënguar dorën dhe nuk e lëshonte, edhe pasi i ishte kërkuar tri herë që ta lëshonte.

Në deklaratë thuhej më tej: “Ky intimidim fizik u shoqërua edhe me një koment degradues dhe seksist ndaj zyrtares: ‘Mos harro, ky është një sport për burra’”.

PSRA theksoi gjithashtu se “gratë e bëjnë më të mirë çdo nivel të këtij sporti. Ato nuk duhet të përballen me intimidim apo komente degraduese për të dëshmuar vlerën e tyre”.

Në fund, organizata shtoi: “Gjyqtaret tona kanë dëshmuar profesionalizmin dhe nivelin e tyre edhe në skenën botërore. Ato meritojnë të njëjtin respekt, dinjitet dhe një ambient të sigurt pune si çdo zyrtar tjetër i ndeshjeve”.


Shtuar 23.09.2026 09:41

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