Presley Gerber dyshohet se merrte ketaminë me recetë nga mjeku, pavarësisht betejës me varësinë/ Zbardhen detaje të reja para vdekjes së tij

Burime pranë familjes Gerber kanë zbuluar se Presley dyshohet se vazhdonte të pajisej me receta për ketaminë nga një mjek, megjithëse luftën me varësinë ndaj kësaj substance e kishte të njohur. Kështu raporton TMZ, duke cituar të dhëna ekskluzive.

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I biri 27-vjeçar i supermodeles Cindy Crawford dhe sipërmarrësit Rande Gerber humbi jetën të dielën e 20 shtatorit, brenda një qendre rehabilitimi në Los Angeles, vetëm një ditë pas shtrimit të tij në spital.

Sipas të njëjtave burime të TMZ-së, persona të afërt me të riun kanë pranuar se ai përballej me një “problem sistemik” me ketaminën. Ata janë shprehur të revoltuar që mjeku në fjalë dyshohet se nuk e ndërpreu përshkrimin e barit, edhe pse ishte në dijeni të varësisë së pacientit.

Njerëzit e afërt të Presley-t mendojnë se profesionisti shëndetësor duhet të mbajë përgjegjësi penale. Megjithatë, mbetet ende e paqartë nëse autoritetet kanë ndërmarrë hapa formalë në këtë drejtim.

Po ashtu, miq të tij të ngushtë kanë rrëfyer se modeli u ishte hapur rreth betejës me ketaminën përpara se të ndodhte tragjedia. Për momentin, nuk ka të dhëna mbi llojin e substancave që ai kishte në gjak në çastin fatal.

Edhe pse procedura e autopsisë ka marrë fund, autoritetet nuk kanë publikuar ende një përcaktim zyrtar për shkakun e vdekjes. Nga një regjistrim i thirrjes së urgjencës në 911, të siguruar nga Page Six, mësohet se Gerber pësoi arrest kardiak. Hetimet për zbardhjen e rrethanave të plota janë në vijim.

Vdekja e tij erdhi një ditë pasi ai kishte kërkuar ndihmë dhe ishte regjistruar në një program rehabilitimi në Los Angeles. Pas konfirmimit të lajmit, familja e pikëlluar u bëri thirrje mediave të respektojnë privatësinë e tyre gjatë kësaj kohe të vështirë.

Presley kishte vite që luftonte me abuzimin e substancave dhe, sipas informacioneve, vendimi për t’u futur në qendrën e rehabilitimit erdhi nga një moment vetëdijësimi për gjendjen e tij.

Duke ndjekur rrugën e së ëmës në botën e modës që në moshën 15-vjeçare, ai kishte folur hapur më herët për betejat e brendshme, mungesën e vetëbesimit dhe ciklin e varësisë ndaj lëndëve narkotike.

Gjatë viteve të fundit, Gerber kishte zgjedhur të ndante me publikun eksperiencat e tij personale, në një përpjekje për t’u përballur me sfidat dhe për të gjetur mbështetjen e duhur.


Shtuar 23.09.2026 09:42

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