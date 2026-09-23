Rusia godet anijen tregtare në Detin e Zi, kapiteni humb jetën

Gjatë natës, forcat ruse kanë sulmuar një anije tregtare me flamur të Antiguas dhe Barbudës në Detin e Zi, duke i marrë jetën kapitenit, njoftoi shërbimi portual ukrainas.

Të lidhura

None found

Pas goditjes, në bord shpërtheu një zjarr, i cili u vu nën kontroll më vonë. Anëtarët e ekuipazhit u evakuuan pas kësaj ngjarjeje.

Nëpërmjet Telegramit, shërbimi portual i Ukrainës bëri të ditur se anija tregtare ishte goditur natën në Detin e Zi dhe se rrethanat e plota të sulmit dhe dëmet e shkaktuara janë ende në vlerësim.

Kapiteni i anijes ndërroi jetë si pasojë e këtij sulmi, kurse pjesa tjetër e ekuipazhit u evakuua.


Shtuar 23.09.2026 09:29

Skandal me fondet e investimeve në Turqi, 45 persona arrestohen nga 76 të hetuar

Skandal me fondet e investimeve në Turqi, 45 persona arrestohen nga 76 të hetuar
Rast shqetësues në një shkollë në Itali: 6-vjeçarit i zbulohet në çantë thikë kuzhine 13 centimetra

Rast shqetësues në një shkollë në Itali: 6-vjeçarit i zbulohet në çantë thikë kuzhine 13 centimetra
Shtëpia e Bardhë kufizon mbulimin mediatik të mbërritjes së Xi Jinping, pas CNN ndalohet edhe MS NOW

Shtëpia e Bardhë kufizon mbulimin mediatik të mbërritjes së Xi Jinping, pas CNN ndalohet edhe MS NOW
Misteri i vdekjes së Geli Raubal: dokumentet e reja ngrenë dyshime për rolin e Hitlerit

Misteri i vdekjes së Geli Raubal: dokumentet e reja ngrenë dyshime për rolin e Hitlerit
Melania Trump flet për raportin me Barronin: Ai ndonjëherë preferon që unë të merrem me punët e mia

Melania Trump flet për raportin me Barronin: Ai ndonjëherë preferon që unë të merrem me punët e mia
Rasti Emanuela Orlandi/ Gabriella Boggiani përfshihet në hetim pas telefonatës së vitit 1983

Rasti Emanuela Orlandi/ Gabriella Boggiani përfshihet në hetim pas telefonatës së vitit 1983
Libri për Princeshë Dianën ndez përplasjen me Mbretin Charles, Pallati Mbretëror kundërpërgjigjet

Libri për Princeshë Dianën ndez përplasjen me Mbretin Charles, Pallati Mbretëror kundërpërgjigjet
Trageti merr flakë pranë Mykonosit, evakuohen 29 persona; zjarri nisi nga një kamion

Trageti merr flakë pranë Mykonosit, evakuohen 29 persona; zjarri nisi nga një kamion
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibombetsmovejojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişjojobetsekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet