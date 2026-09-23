Rusia godet anijen tregtare në Detin e Zi, kapiteni humb jetën

Gjatë natës, forcat ruse kanë sulmuar një anije tregtare me flamur të Antiguas dhe Barbudës në Detin e Zi, duke i marrë jetën kapitenit, njoftoi shërbimi portual ukrainas.
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Pas goditjes, në bord shpërtheu një zjarr, i cili u vu nën kontroll më vonë. Anëtarët e ekuipazhit u evakuuan pas kësaj ngjarjeje.
Nëpërmjet Telegramit, shërbimi portual i Ukrainës bëri të ditur se anija tregtare ishte goditur natën në Detin e Zi dhe se rrethanat e plota të sulmit dhe dëmet e shkaktuara janë ende në vlerësim.
Kapiteni i anijes ndërroi jetë si pasojë e këtij sulmi, kurse pjesa tjetër e ekuipazhit u evakuua.