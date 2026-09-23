Alban Xhaferi merr frenat e Vllaznisë së femrave, synohet titulli i radhës

Sipas informacioneve të fundit nga mediat vendase, Alban Xhaferi, i cili drejton edhe ekipin e meshkujve të Vllaznisë, tashmë ka marrë përsipër edhe drejtimin e skuadrës së femrave të klubit shkodran.
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Largimi i Lazër Matijës nga posti i presidentit kishte lënë bosh udhëheqjen e ekipit femëror, duke e vendosur grupin kuqeblu pa një figurë qendrore në aspektin organizativ.
Vllaznia e femrave vazhdon të dominojë futbollin shqiptar në këtë kategori, duke u renditur si favoritja absolute për trofeun në Abissnet Superiore. Ekipi ka ndërtuar një epërsi të theksuar ndaj rivaleve, çka reflektohet në 13 titujt kampionë të fituar në mënyrë të njëpasnjëshme.