Alban Xhaferi merr frenat e Vllaznisë së femrave, synohet titulli i radhës

Sipas informacioneve të fundit nga mediat vendase, Alban Xhaferi, i cili drejton edhe ekipin e meshkujve të Vllaznisë, tashmë ka marrë përsipër edhe drejtimin e skuadrës së femrave të klubit shkodran.

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Largimi i Lazër Matijës nga posti i presidentit kishte lënë bosh udhëheqjen e ekipit femëror, duke e vendosur grupin kuqeblu pa një figurë qendrore në aspektin organizativ.

Vllaznia e femrave vazhdon të dominojë futbollin shqiptar në këtë kategori, duke u renditur si favoritja absolute për trofeun në Abissnet Superiore. Ekipi ka ndërtuar një epërsi të theksuar ndaj rivaleve, çka reflektohet në 13 titujt kampionë të fituar në mënyrë të njëpasnjëshme.


Shtuar 23.09.2026 08:45

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