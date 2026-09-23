Zogiani akuzon PDK-në për qasje oportuniste ndaj Gjykatës Speciale

Përparim Gruda, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, është shprehur se Kosova nuk ka arsye të pendohet për krijimin e Gjykatës Speciale, edhe pas zhvillimeve të fundit dhe vendimit të shkallës së parë për ish-komandantët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
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“Nuk mendoj se duhet të ndiejmë keqardhje për themelimin e Gjykatës Speciale, në asnjë mënyrë!”, theksoi Gruda.
Kjo deklaratë nxiti reagimin e Avni Zogianit, përfaqësues i Lëvizjes Vetëvendosje, i cili e cilësoi qëndrimin e PDK-së si të pandershëm. Ai argumentoi se nëse kjo parti do ta mbështeste sërish gjykatën, kjo provon se kundërshtimi i tyre nuk buron nga bindjet parimore.
Sipas Zogianit, PDK-ja e përshtat qëndrimin e vet në varësi të situatës politike, duke e quajtur këtë “shfrytëzim oportunist të çështjes së UÇK-së”.
Në një postim të detajuar, Zogiani shkroi: “Kur kreu i Grupit Parlamentar të PDK-së pohon se do ta votonte edhe tani Gjykatën Speciale, dhe duke pasur parasysh marrëveshjen me BE-në, ekziston mundësia që në rrethana të tjera ata të përsërisin të njëjtin ‘gabim’. Kjo tregon se ata nuk kanë kundërshtim thelbësor ndaj një gjykate kundër UÇK-së, por rezistenca e tyre është rrethanore. Kur kushtet ndryshojnë, ata dalin dhe na thonë: kush është kundër Gjykatës, është kundër Amerikës, duke na mbajtur në këtë cikël të pafund ‘gabimesh’, që në realitet janë shfrytëzim oportunist i temës së UÇK-së.”