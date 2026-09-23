Galatasaray synon huazimin e Camavingas, oferta gati në janar

Klubi i Galatasarayt po përgatit një lëvizje për të siguruar shërbimet e Eduardo Camavingas gjatë merkatos dimërore të vitit 2027, duke synuar një huazim nga Real Madridi sapo të çelet afati kalimtar.

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Interesimi i drejtuesve të skuadrës nga Stambolli për mesfushorin francez nuk është i ri. Ata kishin provuar ta afronin lojtarin edhe në muajt e verës, por përpjekja dështoi pasi Camavinga nuk pranoi të largohej nga kampionati spanjoll.

Burime nga mediat AS dhe Fanatik bëjnë të ditur se gjigantët turq janë të vendosur të rikthejnë ofertën e tyre, këtë herë për një marrëveshje të përkohshme huazimi.

Mesfushori 23-vjeçar ka një kontratë të vlefshme me klubin madrilen deri në verën e vitit 2029. Ndonëse më parë Los Blancos kishin shqyrtuar idenë e një shitjeje përfundimtare për një shifër rreth 60 milionë eurosh, pozicioni i lojtarit ka ndryshuar falë minuta të konsiderueshme që po merr nën drejtimin e Jose Mourinhos, si nga titullari ashtu edhe si zëvendësues.

Përpara se të hapet zyrtarisht merkato e janarit, Galatasaray planifikon t’i paraqesë Real Madridit një propozim konkret për huazim. Megjithatë, zyrtarët e klubit turk e dinë se çelësi i suksesit qëndron tek vullneti i vetë futbollistit.

Aktualisht, Camavinga nuk e konsideron largimin në mesin e sezonit si një alternativë dhe Real Madridi nuk ka ndërmend ta shtyjë atë drejt një transferimi, duke ia lënë lirinë e zgjedhjes plotësisht në dorë.

Përfaqësuesit e Galatasarayt parashikohet të nisin kontaktet me rrethin e lojtarit gjatë muajit nëntor të vitit 2026.


Shtuar 23.09.2026 09:43

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