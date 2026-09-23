Axhenda e plotë e së mërkurës: Konferencat dhe stërvitjet para ndeshjes Kosovë-Irlandë

Nesër mbrëma (e enjte) në stadiumin “Fadil Vokrri” të Prishtinës do të zhvillohet ndeshja mes kombëtares së Kosovës dhe asaj të Irlandës, e vlefshme për Ligën e Kombeve. Një ditë më parë, të dyja përfaqësueset kanë në program aktivitetet e tyre zyrtare në të njëjtin impiant.

Të lidhura

None found

Të parët që do të dalin përpara mediave janë irlandezët. Në orën 10:15, përfaqësues të ekipit të Irlandës do të mbajnë konferencën për shtyp, e cila do të pasohet menjëherë në orën 11:00 nga seanca e tyre stërvitore zyrtare në “Fadil Vokrri”.

Pasditen, radhën e kanë dardanët. Trajneri Franco Foda, i shoqëruar nga një prej futbollistëve të përfaqësueses së Kosovës, do të paraqitet para gazetarëve në konferencën zyrtare për shtyp në orën 16:20.

Më pas, në orën 17:00, kombëtarja e Kosovës do të zhvillojë stërvitjen e saj të fundit përpara ndeshjes me Irlandën, duke përfunduar kështu fazën përgatitore për duelin e së enjtes.

Të gjitha aktivitetet do të mbahen në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë. Mediat janë njoftuar se duhet të jenë të pranishme në vendngjarje të paktën 15 minuta para fillimit të konferencave për shtyp.


Shtuar 23.09.2026 08:44

Tags: , , ,
Nisje perfekte për Zidane, Franca mund Turqinë falë Mbappes

Nisje perfekte për Zidane, Franca mund Turqinë falë Mbappes
Belgjika fiton 2-0 ndaj Italisë

Belgjika fiton 2-0 ndaj Italisë
FFK publikon pamje të veçanta nga fitorja e Kosovës ndaj Irlandës

FFK publikon pamje të veçanta nga fitorja e Kosovës ndaj Irlandës
Bayern Munich përgatit ofertë të madhe për Dani Olmon e Barcelonës

Bayern Munich përgatit ofertë të madhe për Dani Olmon e Barcelonës
Liverpooli kërkon rikthimin e bujshëm të Tyler Mortonit vetëm një vit pas largimit të tij

Liverpooli kërkon rikthimin e bujshëm të Tyler Mortonit vetëm një vit pas largimit të tij
Roberto Carlos rrëfen si mbeti pothuajse pa asgjë: Agjentët dhe familja më shkatërruan financiarisht

Roberto Carlos rrëfen si mbeti pothuajse pa asgjë: Agjentët dhe familja më shkatërruan financiarisht
VIDEO/ Fabio Hyseni shkëlqen me Shqipërinë U-17, protagonist në të dy golat ndaj Malit të Zi

VIDEO/ Fabio Hyseni shkëlqen me Shqipërinë U-17, protagonist në të dy golat ndaj Malit të Zi
Pas disfatës në Prishtinë, futbollisti i Irlandës bën thirrje për bojkot të ndeshjes me Izraelin

Pas disfatës në Prishtinë, futbollisti i Irlandës bën thirrje për bojkot të ndeshjes me Izraelin
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibombetsmovejojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişhızlı index almasekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet