Goditja e SPAK ndaj ish-shefes së SHISH bën bujë në mediat ndërkombëtare, AFP: Skandali më i fundit i qeverisë Rama!

Mediat e huaja i kanë kushtuar vëmendje të veçantë lajmit për masën e sigurisë ndaj ish-drejtueses së SHISH-it, Vlora Hyseni. Agjencia franceze e lajmeve AFP e përshkruan çështjen si një tjetër skandal korrupsioni që prek qeverinë e Edi Ramës.

AFP vë në dukje edhe përmasat politike dhe institucionale të çështjes. Hyseni drejtonte SHISH-in prej vitit 2023 dhe emërimi i saj ishte shoqëruar më herët me kritika për shkak të shtetësisë kosovare dhe funksionit të mëparshëm si numri dy i shërbimeve të inteligjencës së Kosovës.

Të lidhura

None found

Artikulli i plotë:

Kreu i shërbimeve të inteligjencës shqiptare iu dorëzua autoriteteve të martën, pas lëshimit të një urdhër-arresti ndaj saj nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).

Prokurorët që hetojnë çështjet e korrupsionit në Shqipëri njoftuan më herët gjatë ditës se kishin lëshuar një urdhër-arresti për Vlora Hysenin, në kuadër të një hetimi për korrupsion, ku është përfshirë edhe një zyrtar i lartë i policisë. Një zëdhënës i policisë deklaroi të martën në mbrëmje për AFP-në se Hyseni ishte dorëzuar pranë autoriteteve shqiptare në pikën kufitare të Morinës, mes Shqipërisë dhe Kosovës.

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) bëri të ditur në një njoftim se kishte urdhëruar pezullimin dhe vendosjen në arrest shtëpie të Hysenit, e dyshuar për nxjerrje të informacioneve konfidenciale. Sipas njoftimit të prokurorisë, është arrestuar gjithashtu drejtuesi i sektorit të Institutit të Policisë Shkencore.

“Askush nuk është mbi ligjin”

Mediat lokale kishin raportuar më herët se Vlora Hyseni nuk ndodhej në vend.

Ky është skandali i fundit i korrupsionit që prek qeverinë e kryeministrit Edi Rama, i cili prej disa muajsh përballet me protesta kundër një projekti të diskutueshëm për ndërtimin e një kompleksi turistik në jug të vendit, të mbështetur nga Jared Kushner, dhëndri i Donald Trump.

“Çdokush prezumohet i pafajshëm deri në dhënien e një vendimi përfundimtar, por askush nuk është mbi ligjin, në asnjë rrethanë dhe për asnjë arsye”, deklaroi Rama në rrjetin social X, duke shtuar se drejtuesja e shërbimeve të inteligjencës ishte “shkarkuar nga detyra” me efekt “të menjëhershëm”.

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, firmosi të martën në mbrëmje dekretin për shkarkimin e Hysenit nga detyra e drejtores së Shërbimit Informativ të Shtetit (SHISH).

Hyseni drejtonte prej vitit 2023 Shërbimin Informativ të Shtetit shqiptar.

Emërimi i saj ishte kritikuar

Emërimi i saj kishte shkaktuar kritika në Shqipëri për shkak të shtetësisë së saj kosovare dhe detyrës së mëparshme si numri dy i shërbimeve të inteligjencës së Kosovës, nga ku ishte shkarkuar.

Ish-drejtori i Policisë së Shtetit, Ilir Proda, i cili u shkarkua në fillim të këtij viti, u paraqit gjithashtu të martën në mëngjes në SPAK, në kuadër të së njëjtës çështje.

Hetimi përfshin gjithashtu Ermal Beqirajn, i cili u arrestua në Francë në fund të gushtit, si dhe biznesmenin Ergys Agasi, i arrestuar më 26 gusht.


Shtuar 23.09.2026 11:10

Tags: , , ,
“Edi Rama dhe mazhoranca janë turpi i Shqipërisë”, Salianji: Qeverisja i është dorëzuar krimit përmes Ergys Agasit, Belinda Ballukut dhe Ron Yefet

“Edi Rama dhe mazhoranca janë turpi i Shqipërisë”, Salianji: Qeverisja i është dorëzuar krimit përmes Ergys Agasit, Belinda Ballukut dhe Ron Yefet
PD propozon ndarjen e re territoriale: 100 bashki dhe 12 qarqe

PD propozon ndarjen e re territoriale: 100 bashki dhe 12 qarqe
Maran para sfidës në Ligën e Kombeve: Qëllimi ynë është të bëjmë ndeshjen më të mirë të mundshme, kemi një repart me probleme, Asllani dhe Shehu…

Maran para sfidës në Ligën e Kombeve: Qëllimi ynë është të bëjmë ndeshjen më të mirë të mundshme, kemi një repart me probleme, Asllani dhe Shehu…
Plagosja te “Zogu i Zi”, policia zbardh ngjarjen

Plagosja te “Zogu i Zi”, policia zbardh ngjarjen
Plagoset një person te “Zogu i Zi” në Tiranë, i lënduari dërgohet me urgjencë në spital

Plagoset një person te “Zogu i Zi” në Tiranë, i lënduari dërgohet me urgjencë në spital
Dalin pamjet e autorit në momentin e ekzekutimit të 44-vjeçarit Artan Myrtaj (FOTO)

Dalin pamjet e autorit në momentin e ekzekutimit të 44-vjeçarit Artan Myrtaj (FOTO)
Denoncimi i qytetarit nxjerr emrin e një bashkëpunëtore tjetër të Ergys Agasit në administratë!

Denoncimi i qytetarit nxjerr emrin e një bashkëpunëtore tjetër të Ergys Agasit në administratë!
Sharjet nisën në TikTok, gati për sherr me shkopa bejsbolli në Yzberisht, policia ndërhyn në kohë! Shoqërohen 23 të mitur

Sharjet nisën në TikTok, gati për sherr me shkopa bejsbolli në Yzberisht, policia ndërhyn në kohë! Shoqërohen 23 të mitur
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibomcasibomjojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişjojobetsekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet