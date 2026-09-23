Arrestohet 46-vjeçari në Shkup, iu gjetën drogë dhe kartëmonedha të falsifikuara

Ministria e Punëve të Brendshme bëri të ditur se efektivët e Njësisë për Trafikim të Paligjshëm pranë SPB-së së Shkupit kanë arrestuar dje në mbrëmje shtetasin E.K., 46 vjeç, banues në kryeqytet.
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Aksioni i policisë u zhvillua rreth orës 23:10, ndërsa gjatë kontrollit të banesës së tij, i autorizuar me vendim gjykate, u zbuluan dhe u konfiskuan lëndë narkotike e tipit marihuanë, një peshore elektronike dhe 20 copë kartëmonedha false me prerje 100 denarësh.
I dyshuari ndodhet në ndalim policor dhe sapo të përfundojë procedimi i plotë hetimor, ndaj tij do të depozitohen kallëzimet penale përkatëse.