Arrestohet 46-vjeçari në Shkup, iu gjetën drogë dhe kartëmonedha të falsifikuara

Ministria e Punëve të Brendshme bëri të ditur se efektivët e Njësisë për Trafikim të Paligjshëm pranë SPB-së së Shkupit kanë arrestuar dje në mbrëmje shtetasin E.K., 46 vjeç, banues në kryeqytet.

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Aksioni i policisë u zhvillua rreth orës 23:10, ndërsa gjatë kontrollit të banesës së tij, i autorizuar me vendim gjykate, u zbuluan dhe u konfiskuan lëndë narkotike e tipit marihuanë, një peshore elektronike dhe 20 copë kartëmonedha false me prerje 100 denarësh.

I dyshuari ndodhet në ndalim policor dhe sapo të përfundojë procedimi i plotë hetimor, ndaj tij do të depozitohen kallëzimet penale përkatëse.


Shtuar 23.09.2026 11:10

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