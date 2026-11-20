Me rastin e rikthimit të ekipit në stadiumin “Encamp”, Klubi i Andorrës ka mbajtur homazhe të ndjera për nder të futbollistit Jesus de Miguel, i njohur si ‘Demi’, në një atmosferë të ngarkuar me emocione dhe dhimbje.
Lojtarët e Andorrës hynë në fushë me fanella që mbanin emrin dhe numrin e të ndjerit, teksa në duar mbanin tufa me lule të bardha. Para nisjes së ndeshjes u zhvillua gjithashtu një minutë heshtje për të nderuar ish-futbollistin.
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Sidoqoftë, çasti më prekës u regjistrua në shkallët e stadiumit, ku për herë të parë pas ngjarjes doli në publik portieri Jesus Owono, i cili ishte përfshirë në aksidentin tragjik që i mori jetën De Miguelit.
Owono ishte ulur pranë bashkëlojtarëve që nuk luanin në këtë ndeshje, si dhe pranë futbollistëve të dëmtuar Alex Calvo dhe Le Normand.
I veshur me rroba të errëta dhe me një kapele të zezë, portieri u mirëprit me mbështetje nga tifozët dhe shokët e skuadrës, të cilët i qëndruan afër në këtë moment të vështirë. Megjithatë, shprehja e fytyrës së tij pasqyronte dhimbjen që po kalonte.
Pas mbylljes së minutës së heshtjes, Owono u pa duke u lutur, në një çast tepër emocional për të gjithë të pranishmit.
Kujtojmë se ditë më parë portieri kishte shprehur dëshirën për t’u takuar me familjen e Jesus De Miguelit, një kërkesë që vijon ta mbajë me shpresën se një ditë do të mund ta përmbushë.