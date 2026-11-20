Klubi i Dinamos ka reaguar së fundmi përmes presidentit Ardian Bardhi, i cili ka publikuar një mesazh drejtuar skuadrës pas disfatës 1-0 ndaj Elbasanit.
Në këtë reagim, presidenti Bardhi e cilëson paraqitjen e ekipit si të papranueshme dhe thekson se fanella legjendare e klubit kërkon sakrificë, karakter dhe uri për fitore.
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Më tej, ai shprehet se nuk ka më justifikime dhe se çdo lojtar apo anëtar i stafit që nuk jep maksimumin për këtë fanellë mund të largohet që nesër.
Mesazhi mbyllet me frazën “Dinamo nuk mban askënd me zor”. Situata për Dinamon është kritike, pasi skuadra ka arritur vetëm një fitore në shtatë ndeshjet e fundit, duke vënë në dyshim ambiciet e sezonit. Ende nuk dihet se çfarë vendimi do të merret, por klima brenda klubit paraqitet e tensionuar.
“Kjo nuk është Dinamo dhe kjo paraqitje është e papranueshme! Fanella legjendare e këtij klubi kërkon sakrificë, karakter dhe uri për fitore. Jeni ndër më të paguarit në Shqipëri, në klubin më korrekt, por në fushë nuk po i përgjigjeni as besimit, as sakrificës sonë. Nuk ka më justifikime! Kush nuk e ndien këtë fanellë dhe nuk jep gjithçka për të, lojtar apo pjesëtar i stafit, të largohet që nesër. Dinamo nuk mban askënd me zor!”