Një incident i rëndë sigurie kibernetike ka përfshirë tre prej kompanive më të mëdha financiare në botë — JPMorgan Chase, Visa dhe Mastercard — pasi një grup hakerësh pretendon se ka vënë në dorë të dhënat personale të dhjetëra mijëra klientëve. Objektivi i sulmit nuk ishin vetë institucionet financiare, por kompani të jashtme që u ofrojnë atyre shërbime, ndërsa ngjarja përkon me një valë ndërprerjesh në shërbimet bankare dhe teknologjike në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, kompanitë theksojnë se nuk ka ende prova që këto incidente të jenë të ndërlidhura.
JPMorgan Chase, banka më e madhe në SHBA, ka pranuar se të dhënat personale të disa klientëve mund të jenë cenuar si pasojë e një sulmi kibernetik ndaj kompanive të jashtme me të cilat ajo bashkëpunon. Sipas përfaqësuesve të bankës, informacionet që mund të jenë ekspozuar përfshijnë emrat dhe adresat elektronike të klientëve.
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Visa dhe Mastercard kanë raportuar gjithashtu incidente të ngjashme, ndërsa një grup hakerësh i quajtur n0n ka marrë përgjegjësinë për këto sulme. Grupi pretendon se ka siguruar të dhëna personale, numra telefoni dhe informacione të lidhura me rezervime në restorante e hotele. Megjithatë, shtrirja e plotë e komprometimit nuk është verifikuar ende në mënyrë të pavarur.
Sipas JPMorgan Chase, sulmi nuk kishte në shënjestër infrastrukturën kryesore të bankës, por disa ofrues të jashtëm shërbimesh që kishin akses në të dhënat e marketingut. Këto kompani përdoren për komunikimin me klientët, organizimin e fushatave promovuese dhe administrimin e programeve të ndryshme të shpërblimit.
Visa bëri të ditur se incidenti preku një partner të saj në rajonin e Azisë dhe Paqësorit. Kompania theksoi se numrat e kartelave bankare dhe informacionet e pagesave nuk ishin pjesë e të dhënave të identifikuara si të vjedhura. Ndërkohë, një përfaqësues i Mastercard deklaroi se incidenti kishte prekur një numër të kufizuar klientësh të përfshirë në një program të veçantë shpërblimi.
Pavarësisht këtyre deklaratave, incidenti ka ngritur shqetësime për sigurinë e të dhënave personale që institucionet financiare ua besojnë kompanive të treta.
Kompania e sigurisë kibernetike SOCRadar ka identifikuar grupin n0n si autorin e pretenduar të sulmit. Sipas analizës së saj, grupi u shfaq në shtator 2026 dhe është i motivuar kryesisht nga përfitimet financiare. Ndryshe nga sulmet tradicionale me ransomware, ku hakerët bllokojnë sistemet dhe kërkojnë pagesë për rikthimin e qasjes, n0n përqendrohet te vjedhja e të dhënave dhe kërcënimi për publikimin e tyre.
Sipas portalit të specializuar Cybernews, grupi ka pretenduar se zotëron profile të klientëve të Visa nga tregjet aziatike, përfshirë emra të plotë, adresa elektronike dhe numra celularësh. Për JPMorgan Chase, hakerët deklaruan se kishin siguruar dhjetëra mijëra adresa elektronike të mbajtësve të kartelave. Ata dyshohet se u kishin dhënë kompanive një afat prej 48 orësh për të paguar shumën e kërkuar, përpara se informacionet të publikoheshin në pjesën e fshehtë të internetit, të njohur si dark web. Megjithatë, pretendimet e grupit për sasinë dhe natyrën e të dhënave të vjedhura nuk janë verifikuar plotësisht.
JPMorgan Chase nuk ka bërë të ditur numrin e saktë të klientëve që mund të jenë prekur nga incidenti. Banka ka njoftuar se do t’i kontaktojë personat e identifikuar si të rrezikuar dhe, kur të konsiderohet e nevojshme, do t’u ofrojë shërbime falas për monitorimin e historikut të kreditit.
Përmasat e institucionit e bëjnë incidentin veçanërisht të rëndësishëm. JPMorgan Chase administron rreth 5,1 trilionë dollarë aktive dhe ka më shumë se 5.000 degë në territorin amerikan. Banka u shërben rreth 86–87 milionë klientëve individualë dhe mbi shtatë milionë bizneseve të vogla, përmes llogarive rrjedhëse, kursimeve, kartelave të kreditit dhe produkteve të tjera financiare. Megjithatë, këto shifra përfaqësojnë klientelën e përgjithshme të bankës dhe jo numrin e personave të prekur nga sulmi.
Lajmi për ekspozimin e mundshëm të të dhënave ka shkaktuar reagime në rrjetet sociale. Disa klientë të Chase kanë kërkuar sqarime mbi llojin e informacioneve të vjedhura dhe masat që banka po ndërmerr për mbrojtjen e tyre. Një përdorues ka vënë në dyshim ofertën për monitorimin e kreditit, duke pyetur përse do të nevojitej një shërbim i tillë nëse informacionet e komprometuara përfshinin vetëm emrat dhe adresat elektronike. Të tjerë kanë kërkuar që institucioni të bëjë publike kompanitë e jashtme që kishin qasje në të dhënat e klientëve. Një pjesë e reagimeve kanë shprehur dyshime edhe për lidhjen e mundshme ndërmjet sulmit kibernetik dhe problemeve teknike që prekën bankat amerikane gjatë javës.
Incidenti kibernetik është raportuar në të njëjtën periudhë me ndërprerjet e shërbimeve të disa prej bankave më të mëdha amerikane. Më 16 nëntor, klientët e JPMorgan Chase, Bank of America, Capital One dhe Wells Fargo raportuan probleme me hyrjen në llogaritë bankare dhe kryerjen e transaksioneve. Ndërprerjet shkaktuan shqetësim te përdoruesit, të cilët përkohësisht nuk mund të shfrytëzonin disa shërbime digjitale.
Megjithatë, Chase deklaroi se problemet e saj teknike ishin shkaktuar nga një defekt softuerik në sistemet e brendshme. Sipas bankës, nuk kishte prova që ndërprerjet të ishin pasojë e një sulmi kibernetik. JPMorgan Chase theksoi gjithashtu se sulmi ndaj partnerëve të jashtëm nuk kishte shkaktuar probleme shtesë në funksionimin e shërbimeve bankare. Për momentin, nuk është konfirmuar ndonjë lidhje ndërmjet këtyre ngjarjeve.
Në të njëjtën javë, ekspertët e sigurisë identifikuan një tjetër incident që përfshinte platformën teknologjike Optimizely. Kjo kompani ofron shërbime që u mundësojnë organizatave të testojnë, personalizojnë dhe përmirësojnë faqet e tyre të internetit. Sipas studiuesve, sulmuesit arritën të fusnin kod keqdashës në një mjet të përdorur nga platforma, duke bërë që ai të shpërndahej përmes sistemeve të besuara të shërbimit. Kodi i dyshimtë u identifikua në mjetet e faqeve të internetit të 178 organizatave.
Mes emrave të përmendur në raportimet teknike ishin Zoom, CNN, BBC, HSBC, Equifax, Salesforce, Peacock, IKEA, Fox News, NPR, ASPCA dhe Invisalign. Megjithatë, identifikimi i kodit të dëmshëm në një komponent të përdorur nga këto organizata nuk nënkupton automatikisht se sistemet e tyre të brendshme janë komprometuar.
Sipas analizave të sigurisë, kodi keqdashës i shpërndarë përmes Optimizely kishte disa funksione të mundshme. Njëri prej tyre synonte ndërhyrjen në transaksionet me kriptovaluta, duke zëvendësuar adresat e marrësve të pagesave. Një tjetër komponent ishte krijuar për të mbledhur të dhënat e kartelave bankare të futura në formularë të caktuar në internet. Studiuesit identifikuan gjithashtu përpjekje për të shfrytëzuar dobësi të sigurisë në pajisjet iPhone dhe iPad.
Ky lloj sulmi është veçanërisht problematik, pasi përdoruesit mund të ekspozohen ndaj kodit të dëmshëm duke vizituar faqe që zakonisht konsiderohen të besueshme. Ekspertët e klasifikojnë këtë si një sulm ndaj zinxhirit të furnizimit teknologjik, të njohur me termin supply-chain attack. Në vend që të sulmojnë drejtpërdrejt çdo kompani, kriminelët kibernetikë komprometojnë një shërbim të përbashkët që përdoret nga shumë organizata.
Gjatë javës së kaluar janë raportuar edhe ndërprerje të tjera të rëndësishme teknologjike në Shtetet e Bashkuara. Mes tyre përfshihen probleme me shërbimin e postës elektronike Microsoft Outlook dhe me rrjetin e komunikimit të Administratës Federale të Aviacionit (FAA). Disa përfaqësues të administratës amerikane dhe komentues të industrisë teknologjike kanë sugjeruar se përditësimet e shpeshta të sistemeve, përfshirë ato të mbështetura nga inteligjenca artificiale, mund të kenë kontribuar në disa prej ndërprerjeve.
Sipas kësaj hipoteze, përdorimi i mjeteve automatike për identifikimin dhe korrigjimin e gabimeve mund të krijojë probleme të reja në sisteme komplekse. Megjithatë, kjo teori nuk është konfirmuar si shpjegim i përbashkët i incidenteve. Ekspertë të tjerë të sigurisë kibernetike, përfshirë James Knight nga Digitalwarfare.com, kanë argumentuar se numri dhe përqendrimi kohor i ndërprerjeve meritojnë hetim më të hollësishëm. Aktualisht nuk ka prova që të gjitha problemet të jenë rezultat i një sulmi të koordinuar.
Për momentin, kompanitë e prekura nuk kanë raportuar prova se sistemet kryesore të pagesave janë komprometuar nga incidentet e përshkruara. Visa ka deklaruar se numrat e kartelave bankare dhe informacionet e pagesave nuk ishin përfshirë në të dhënat e identifikuara si të vjedhura. Megjithatë, edhe ekspozimi i emrave, adresave elektronike dhe numrave të telefonit mund të krijojë rreziqe. Këto të dhëna mund të përdoren për mashtrime përmes emailit, mesazheve telefonike ose thirrjeve që paraqiten sikur vijnë nga banka.
Për këtë arsye, ekspertët rekomandojnë që klientët të tregojnë kujdes ndaj mesazheve të papritura që kërkojnë konfirmimin e të dhënave financiare. Aktivizimi i autentikimit me shumë faktorë dhe kontrollimi i rregullt i transaksioneve janë ndër masat më të rëndësishme të mbrojtjes. Në rast të një njoftimi për komprometim të të dhënave, klientët duhet ta verifikojnë informacionin përmes kanaleve zyrtare të institucionit financiar.
Sulmet ndaj partnerëve të JPMorgan Chase, Visa dhe Mastercard, së bashku me incidentin e veçantë në platformën Optimizely, kanë rikthyer vëmendjen te rreziku që kompanitë e mëdha përballojnë përmes shërbimeve të jashtme. Edhe institucionet që investojnë shuma të konsiderueshme në sigurinë kibernetike mund të ekspozohen ndaj sulmeve kur një partner i tyre komprometohet.
Për momentin, mbetet e paqartë nëse ekziston ndonjë lidhje ndërmjet incidenteve të raportuara, ndërsa përmasat e plota të të dhënave të ekspozuara vazhdojnë të jenë objekt verifikimi. Ajo që është e qartë është se mbrojtja e informacionit financiar nuk varet më vetëm nga siguria e bankave, por edhe nga kompanitë teknologjike që përpunojnë dhe administrojnë të dhënat e klientëve të tyre.