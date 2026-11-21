Grand Theft Auto VI, një nga lojërat më të pritura të dekadës, ka thyer çdo rekord të industrisë së argëtimit duke gjeneruar 3.79 miliardë dollarë shitje vetëm në ditën e parë të publikimit. Rockstar Games dhe Take-Two Interactive konfirmuan gjithashtu se 32.5 milionë kopje ishin porositur para daljes zyrtare në treg, ndërsa kritikët e kanë vlerësuar lojën me nota pothuajse maksimale. Interesi ka qenë aq i madh sa në Britaninë e Madhe janë shënuar rritje të mungesave në punë dhe shkolla, si dhe rekorde të reja të trafikut të internetit.
Pas 13 vitesh pritjeje, Grand Theft Auto VI u publikua më 19 nëntor 2026 dhe u shndërrua menjëherë në një fenomen global.
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Projekti i Rockstar Games, i cili për vite me radhë ka qenë ndër më të shumëpriturit në industrinë e video-lojërave, arriti rezultate komerciale të jashtëzakonshme që në orët e para të daljes në treg.
Fillimisht, kompania e analizës së tregut Sensor Tower kishte parashikuar se loja kishte gjeneruar rreth 2.36 miliardë dollarë nga porositë paraprake dhe shitjet e ditës së parë, me afërsisht 24.58 milionë kopje të shitura.
Megjithatë, më 20 nëntor, Rockstar Games dhe kompania mëmë Take-Two Interactive publikuan shifra të reja që tregonin se shitjet e ditës së parë kishin arritur në 3.79 miliardë dollarë.
Sipas njoftimit zyrtar të kompanisë, kjo është shifra më e lartë e regjistruar ndonjëherë për lançimin e një produkti argëtues.
Një rekord historik për industrinë e video-lojërave
Suksesi i GTA 6 e vendos industrinë e video-lojërave në qendër të ekonomisë globale të argëtimit.
Shifra prej 3.79 miliardë dollarësh bëhet edhe më mbresëlënëse kur krahasohet me të ardhurat që filmat më të suksesshëm të Hollywoodit i realizojnë gjatë gjithë periudhës së shfaqjes së tyre në kinema.
Për shembull, filmi Avengers: Endgame, një nga produksionet më fitimprurëse në historinë e kinemasë, ka mbledhur rreth 2.94 miliardë dollarë nga shitja e biletave në nivel botëror, duke përfshirë edhe rishfaqjet.
Ndërkohë, filmi Spider-Man: Brand New Day, një nga sukseset më të mëdha kinematografike të vitit 2026, ka realizuar rreth 2.5 miliardë dollarë të ardhura.
Kjo do të thotë se GTA 6, vetëm në ditën e parë, ka gjeneruar më shumë të ardhura nga shitjet sesa këta filma gjatë gjithë shfaqjes së tyre në kinema.
Megjithatë, krahasimi nuk është plotësisht i drejtpërdrejtë, pasi çmimi i një video-loje është shumë më i lartë se ai i një bilete kinemaje, ndërsa mënyra e përllogaritjes së të ardhurave ndryshon.
Pavarësisht kësaj, përmasat financiare të lançimit dëshmojnë fuqinë e jashtëzakonshme komerciale që ka fituar industria e lojërave elektronike.
32.5 milionë kopje të porositura para lançimit
Një tjetër rekord i konfirmuar nga kompania lidhet me porositë paraprake.
Sipas Take-Two Interactive, GTA 6 kishte regjistruar 32.5 milionë kopje të porositura përpara datës zyrtare të publikimit.
Kjo shifër përfaqëson një rekord për industrinë e video-lojërave.
Interesimi i jashtëzakonshëm nuk ishte i papritur.
GTA 6 vjen pas suksesit historik të Grand Theft Auto V, i publikuar në vitin 2013, i cili është shndërruar në një nga produktet më të suksesshme të industrisë së argëtimit.
Gjatë ditës së parë të publikimit, GTA 5 kishte shitur rreth 11.21 milionë kopje, ndërsa brenda tri ditësh kishte kaluar kufirin e një miliard dollarëve të ardhura.
Në vitet pasuese, loja vazhdoi të gjeneronte të ardhura falë shitjeve të vazhdueshme dhe suksesit të platformës GTA Online.
Sipas të dhënave të fundit të Take-Two, GTA 5 ka arritur pothuajse 235 milionë kopje të shpërndara në treg, duke u renditur ndër video-lojërat më të shitura në histori.
Rikthimi në Vice City pas 13 vjetësh
Në qendër të GTA 6 janë dy personazhe kryesore, Jason dhe Lucia, të cilët përballen me një botë krimi, korrupsioni dhe përpjekjesh për mbijetesë.
Historia zhvillohet në shtetin imagjinar Leonida, të frymëzuar nga Florida, ndërsa një pjesë e rëndësishme e ngjarjeve vendoset në Vice City, versionin fiktiv të Miamit.
Personazhet përfshihen në një komplot kriminal që përshkon gjithë shtetin, pasi një grabitje në dukje e thjeshtë shkon keq.
Për të mbijetuar, Jason dhe Lucia detyrohen të mbështeten gjithnjë e më shumë te njëri-tjetri.
Rockstar Games ka investuar në ndërtimin e një bote virtuale jashtëzakonisht të detajuar, ku mjediset, personazhet dhe ndërveprimet synojnë të ofrojnë një nivel të ri realizmi.
Loja kombinon aksionin, aventurën, eksplorimin e lirë dhe rrëfimin kinematografik, duke ruajtur karakteristikat që e kanë bërë serinë Grand Theft Auto një fenomen kulturor.
Vlerësim pothuajse maksimal nga kritikët
Përveç suksesit komercial, GTA 6 ka marrë edhe vlerësime jashtëzakonisht pozitive nga kritikët.
Në platformën Metacritic, e cila përmbledh recensionet e mediave të specializuara, loja ka debutuar me një vlerësim mesatar prej 99 pikësh nga 100 të mundshme.
Ky rezultat e vendos përkrah The Legend of Zelda: Ocarina of Time, video-lojës së Nintendo-s të vitit 1998, e cila për shumë vite ka mbajtur një nga rekordet më të njohura të vlerësimit kritik.
Rockstar Games e ka cilësuar GTA 6 si një nga arritjet më të rëndësishme të historisë së kompanisë.
Sam Houser, president dhe themelues i Rockstar Games, ka falënderuar publikun për mbështetjen e jashtëzakonshme.
Ai është shprehur se kompania shpreson të ketë krijuar një përvojë që tejkalon pritshmëritë e lojtarëve mbi mundësitë e këtij mediumi.
Mungesat në punë rriten me 56 për qind në Britani
Ndikimi i GTA 6 nuk është kufizuar vetëm te shitjet.
Në Britaninë e Madhe, publikimi i lojës është shoqëruar me një rritje të dukshme të mungesave në vendet e punës.
Kompania BrightHR, e cila ofron shërbime për menaxhimin e burimeve njerëzore për rreth 70.000 biznese britanike, raportoi një rritje prej 56 për qind të mungesave për arsye shëndetësore më 19 nëntor, krahasuar me të njëjtën ditë të javës paraprake.
Sipas kompanisë, të dhënat përfshijnë më shumë se një milion punonjës.
Ndërkohë, kompania Deel, e cila ofron shërbime të ngjashme për organizata ndërkombëtare, raportoi një rritje prej 21 për qind të kërkesave për pushim gjatë ditës së lançimit, krahasuar me të njëjtën ditë të vitit paraprak.
Megjithatë, këto të dhëna nuk provojnë se të gjitha mungesat janë shkaktuar nga GTA 6.
Ato tregojnë një përputhje të dukshme kohore ndërmjet publikimit të lojës dhe rritjes së mungesave të regjistruara nga kompanitë përkatëse.
Rreth 35.000 nxënës më shumë munguan në shkollë
Interesimi për lojën duket se ka ndikuar edhe në frekuentimin e shkollave.
Kompania Arbor, e cila ofron sisteme për administrimin e institucioneve arsimore, raportoi se më 19 nëntor kishte rreth 35.000 nxënës më shumë që mungonin në shkollat e mesme britanike, krahasuar me mesataren e ditëve të mëparshme të javës.
Të dhënat paraprake u mblodhën nga regjistrat e mëngjesit të më shumë se 1.400 shkollave.
Sipas kompanisë, dita e publikimit të GTA 6 kishte nivelin më të ulët të pjesëmarrjes në mësim gjatë dy javëve të fundit.
Megjithatë, edhe në këtë rast nuk mund të përcaktohet se sa prej mungesave lidheshin drejtpërdrejt me dëshirën për të luajtur GTA 6.
Loja thyen rekordet e trafikut të internetit
Një tjetër tregues i interesimit global ishte rritja e jashtëzakonshme e përdorimit të internetit në orët përpara lançimit.
Miliona lojtarë nisën shkarkimin paraprak të GTA 6, për të qenë të gatshëm ta përdornin sapo loja të bëhej e disponueshme.
Operatori britanik Virgin Media O2 raportoi se trafiku i internetit ndërmjet orës 20:00 dhe 22:00 të mërkurën ishte 9.4 për qind më i lartë se rekordi i mëparshëm i trafikut në mbrëmje.
Edhe rrjetet BT dhe EE raportuan nivele rekord të trafikut të internetit shtëpiak në periudhën përpara publikimit të lojës.
Këto shifra tregojnë përmasat e një lançimi që mobilizoi miliona përdorues në të njëjtën kohë.
Aktualisht vetëm për PlayStation 5 dhe Xbox
GTA 6 është publikuar fillimisht për konsolat PlayStation 5, Xbox Series X dhe Xbox Series S.
Sipas vlerësimeve të Sensor Tower, rreth 75 për qind e shitjeve fillestare digjitale janë realizuar në PlayStation, ndërsa afërsisht 25 për qind në Xbox.
Aktualisht, loja është një përvojë që përqendrohet te mënyra individuale e lojës, ndërsa një zgjerim me funksione online pritet në vitin 2027.
Në të njëjtën kohë, besohet se Rockstar Games do të sjellë edhe një version për kompjuterët personalë, ashtu siç kishte vepruar më parë me GTA 5.
Megjithatë, data zyrtare e versionit për PC dhe e zgjerimit online ende nuk janë konfirmuar.
Publikimi i këtyre versioneve mund ta zgjerojë ndjeshëm bazën e përdoruesve dhe të krijojë burime të reja të ardhurash për kompaninë.
A mund të bëhet GTA 6 produkti më fitimprurës në historinë e argëtimit?
Edhe pse shifrat e ditës së parë janë historike, analistët besojnë se potenciali afatgjatë i GTA 6 mund të jetë edhe më i madh.
Suksesi i GTA 5 tregoi se një video-lojë mund të vazhdojë të gjenerojë të ardhura për më shumë se një dekadë pas publikimit.
Në rastin e GTA 6, pritshmëritë lidhen jo vetëm me shitjet fillestare, por edhe me zgjerimet e ardhshme, versionet për platforma të tjera dhe mundësitë për shërbime online.
Megjithatë, mbetet ende herët për të përcaktuar nëse loja do të bëhet produkti me të ardhurat më të larta në historinë e industrisë së argëtimit përgjatë gjithë jetës së saj komerciale.
Kjo do të varet nga aftësia e Rockstar Games për të ruajtur interesimin e publikut në vitet e ardhshme.
Një moment historik për industrinë e argëtimit
Publikimi i GTA 6 dëshmon se video-lojërat tashmë janë një nga format më të fuqishme të argëtimit në nivel global.
Me buxhete të mëdha, teknologji të avancuar dhe audienca prej dhjetëra milionë përdoruesish, produksionet e mëdha të kësaj industrie po konkurrojnë drejtpërdrejt me filmat më të suksesshëm të Hollywoodit.
Për Rockstar Games, suksesi i GTA 6 përfaqëson kulmin e një procesi shumëvjeçar zhvillimi dhe pritjeje.
Për industrinë e argëtimit, ai vendos një standard të ri për përmasat që mund të arrijë lançimi i një produkti digjital.
Me 3.79 miliardë dollarë shitje në ditën e parë, 32.5 milionë kopje të porositura paraprakisht dhe një vlerësim prej 99 pikësh në Metacritic, Grand Theft Auto VI ka hyrë tashmë në histori si një nga sukseset më të mëdha komerciale dhe kritike të industrisë së video-lojërave.