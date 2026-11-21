Pas një pritjeje 13-vjeçare, “GTA VI” ka dalë më në fund në treg. Niveli i pritjes dhe i emocioneve që shoqëruan lançimin ishte i pashembullt për një lojë video, por Rockstar ia doli t’u përgjigjet këtyre pritshmërive.
Pamja vizuale e lojës është mahnitëse, me një nivel detajesh të jashtëzakonshëm që e bëjnë botën e saj të duket tejet realiste. Që nga lëvizjet e natyrshme të personazheve deri te mënyra se si rrezet e diellit ndriçojnë qytetin, çdo gjë duket e gjallë dhe autentike.
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Edhe dizajni i zërit është po aq mbresëlënës. Gjatë lojës kam përdorur kufjet PULSE Elite Wireless për PS5, të cilat bënin që edhe tingujt më të imët, nga hapat e deri te zhurma e mizave në sfond, të shtonin ndjeshëm ndjesinë e përfshirjes në lojë.
Në qendër të historisë janë dy personazhet kryesore, Jason dhe Lucia, ku Lucia shënon një moment historik si protagonistja e parë femër e zhvilluar plotësisht në serinë GTA. Të dy janë të përfshirë në botën e krimit, por është marrëdhënia e tyre dhe mënyra se si ndërthuren rrugët e tyre ajo që i jep lojës një dimension shtesë.
Që në skenën e parë, të tërheq menjëherë në histori, e cila të krijon ndjesinë sikur po merr pjesë në një film, jo sikur po luan një lojë. Mekanizmat e rinj të lojës e bëjnë atë të ndihet më shumë si një zgjatim i universit të “Red Dead Redemption 2”, sesa si një vazhdim i drejtpërdrejtë i “GTA V”.
Kontrollet dhe veçoritë e reja mund të duken fillimisht disi të ndërlikuara, por loja të ndihmon të përshtatesh shumë mirë me to, duke i prezantuar të gjitha në mënyrë të natyrshme ndërsa historia ecën përpara.
Një nga gjërat që më emociononte më shumë ishte të ulesha pas timonit, dhe mund të them me bindje se drejtimi i automjeteve është dukshëm i ndryshëm, në kuptimin më pozitiv. Kontrollet duken shumë më të avancuara dhe të rafinuara, duke u dhënë makinave një ndjesi shumë më të madhe peshe fizike dhe realizmi.
Megjithëse humori i lojërave të mëparshme GTA mbetet shumë i pranishëm, duket sikur seria është rritur bashkë me audiencën e saj. Me realizmin e përmirësuar të grafikës dhe të mënyrës së lojës, edhe atmosfera e përgjithshme është shumë më e pjekur, gjë që duket e përshtatshme. Pasojat e veprimeve të tua ndihen shumë më të rëndësishme, duke të bërë më të kujdesshëm në mënyrën se si luan.
Edhe pse përmasat e lojës janë mbresëlënëse, janë detajet më të vogla ato që të lënë mbresa të vërteta. Qoftë kur merr një kafe dhe e nxjerr jashtë, kur ndërron kanalet televizive për të parë programe të ndryshme, apo kur shfleton telefonin (ose i bën të gjitha njëkohësisht!), ka kaq shumë gjëra me të cilat mund të ndërveprosh.
Rockstar ka bërë vërtet gjithçka përpara publikimit të lojës, nga produktet e shumta promocionale dhe aktivitetet e përkohshme, deri te hedhja në treg e birrës Pißwasser, birrës imagjinare të lojës, e cila është kthyer në një produkt të vërtetë nga fabrika e birrës Tripping Animals. Ky është një tjetër shembull se si universi i GTA është sjellë vërtet në jetë, si brenda ashtu edhe jashtë lojës.
“GTA VI” të jep ndjesinë e një portali të hapur drejt një bote tjetër, dhe unë deri tani kam zbuluar vetëm një pjesë shumë të vogël të saj. Mezi pres të vazhdoj eksplorimin dhe të shoh se çfarë tjetër ka për të ofruar kjo lojë.