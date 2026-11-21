Kompania Kosovare për Distribuim të Energjisë Elektrike (KEDS) ka bërë të ditur se cilat zona do të mbesin përkohësisht pa furnizim me rrymë gjatë ditës së sotme, si pasojë e punimeve që po kryhen në rrjetin shpërndarës.
Sipas njoftimit, më 21.11.2026 janë paraparë punime në kuadër të projekteve investive si dhe ndërhyrje nga palë të treta.
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Në rajonin e Gjakovës, nga TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërpritet dalja 10 kV Ereniku me kod 80080011, në intervalin kohor prej orës 10:00 deri në 18:00.
Kjo ndërprerje do të prekë vendet: Qerim dhe Fehmi Agani.
Si arsye është treguar realizimi i punimeve sipas projektit Feeder 2.
Në Ferizaj, nga TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërpritet dalja 10 kV J03 Jezerci me kod 40042003, prej orës 08:30 deri në 18:00.
Zonat që mbesin pa energji nga kjo ndërprerje janë: TS Gllavicët, Nerodime e Poshtme, Nerodime e Epërme, Naim Beka, Manastirc, Jezercë, Jezerc, Besim Rexhepi, Balaj dhe Arsim Bega.
Arsyeja e ndërprerjes është vënia në punë e trafos së re në kuadër të Projektit Balaj Ts i Ri.
Gjithashtu në Ferizaj, nga TS 35/10 KV Shtime do të ndërpritet dalja 10 kV J12 Fitorja me kod 41046007, prej orës 09:30 deri në 15:00.
Kjo do të lërë pa energji këto rrugë apo zona: Komandant Kumanova, Imer Devetaku, E Tiranës, 14 Dhjetori dhe 12 Qershori.
Arsyeja për këtë ndërprerje është ndërrimi i trafos, kthines dhe i ormanit të 0.4kV sipas PEE-së.