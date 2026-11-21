Raundi i 14-të i Albi Mall Superligës së Kosovës vijon këtë të shtunë me dy takime që pritet të sjellin rivalitet dhe luftë për pikë.
Të premten, Prishtina mposhti Drenicën me rezultatin e thellë 3-0 në shtëpi, teksa gara në elitën e futbollit kosovar po hyn në një fazë ku çdo ndeshje ka peshë të madhe për ekipet.
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Në Podujevë, Llapi pret Vushtrrinë në stadiumin “Zahir Pajaziti”, në një përballje ku vendasit synojnë t’i shfrytëzojnë kushtet e fushës së tyre për t’u shkëputur nga zona e rrezikshme e renditjes. Nga ana tjetër, Vushtrria vjen me qëllim të qartë: të marrë pikë që do ta ndihmonin të largohet nga vendi i fundit në tabelë.
Ndërkohë, në stadiumin “Liman Gegaj”, Malisheva kërkon të vijojë ecurinë e shkëlqyer të këtij sezoni përballë Dukagjinit. Ekipi vendas mban vendin e dytë dhe nuk dëshiron ta lërë Prishtinën të shkëputet në krye, ndërsa skuadra nga Klina synon një rezultat pozitiv që do ta afronte me kreun e klasifikimit.
Të dyja ndeshjet e së shtunës fillojnë në orën 13:00.
Java e 14-të mbyllet të dielën me dy duele të tjera: Ballkani përballet me Gjilanin duke nisur nga ora 13:00, ndërsa Drita luan kundër Feronikeli ’74 në orën 15:00.